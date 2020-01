Potrivit spuselor unuia dintre părinți, polițiștii au primit, duminică, o plângere din partea unui localnic, care susținea că tatăl său a fost agresat de cinci băieți, care i-au spart geamurile de la casă, anunță vasiledale.ro.

„S-au făcut cercetări și s-a stabilit despre cine a fost vorba. Copilul meu în vârstă de 12 ani nu a fost implicat. Astăzi a venit la școală polițistul din comună și au dus cinci copii la doamna directoare. Acolo i-a luat tare polițistul și i-a lovit. Pe copilul meu l-a lovit peste cap de și-a mușcat limba. Și pe copilul vecinului i-a tras o palmă. De fapt pe toți i-a lovit, crezând că așa va rezolva cazul de duminică. Când am aflat ce s-a întâmplat cred că am avut 200 tensiunea. Am mers la poliție dar nu l-am găsit pe domnul polițist. L-am sunat de mai multe ori. M-a sunat și m-a întrebat de ce l-am înjurat. Cum să lovești un copil de 12 ani iar directoarea să asiste fără să îi spună nimic. Merg să depun plângere la Baia Mare poimâine” a declarat tatăl, pentru vasiledale.ro.

Pe de altă parte, mama i-a promis directoarei, printr-o postare pe Facebook, că va fi trasă la răspundere.

„Doamna directoare de ce ați permis ca 5 minori să fie duși la secția de poliție pentru declarații să fie loviți de către șeful de post de la Mireșu Mare. De ce ați permis doamna directoare? Oare nu știți că nu trebuie să dați într-un minor. Cu ce drept domnul polițist ia lovit iar dumneavoastră ați asistat nepăsătoare? Copilul meu s-a speriat și a spus că nu a făcut nimic, chiar dacă a fost lovit. Vă promit că nu va rămâne așa și că dumneavoastră și domnul polițist o să fiți trași la răspundere pentru ce s-a întâmplat azi în postul de Poliție Mireșu Mare”, potrivit vasiledale.ro

În urma incidentului, Inspectoratul Școlar Județean Maramureș a început o anchetă.

