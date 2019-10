Incidentul a avut loc în Piața Marii Adunări Naționale din capitala Moldovei.

Potrivit afirmaţiilor femeii, care a povestit totul pe pagina sa de socializare, a apelat la poliţie, însă aceştia i-au respins cererea şi i-au răspuns: „Am salariu mic, lucrează tu în locul meu!

„Cineva vă aruncă din urma cu sticla in cap, sa știți că o să așteptați politia de 2 ore și pîna la urma ea nu o sa vină.

Doua echipaje de patrulare au să vă refuze să ducă infractorul (prins de noi si carabinieri) la poliție și el peste doua ore o sa fugă, dar echipajele o să spună, că nici nu l-au văzut și o să vă trimită sa scrieți plîngerea în Inspectorat de Poliție pe strada Bulgară. (Bine că am insistat mai înainte să-i stabilească identitatea infractorului)

In inspectorat de Poliție de pe strada Bulgară o să aflați de la polițist, ca nu vrea să primească cerere, căci, ATENȚIE! are salariu mic și vă va propune să lucrați voi în locul lui, și de asemenea o să aflați noutatea, că Piața Marii Adunări naționale și Parcul Catedralei se află nu în centru orașului Chisinau dar la Buicani, și acolo trebuie să plecați la ora două de noapte să scrieți plîngere.

Pînă la urmă, după ceartă, filmări și insistări – plîngerea a fost primită.

Vreau să menționez, că prietenul nostru, care a fost pălit cu sticla în cap, nu consumă alcool și este membrul al federației Taekwondo, adică înțelegeți, că era tare ușor sa-l facă pe infractor să umble el, cu capul fărmat prin oraș și să caute inspectorat unde să depună plîngere, dar a procedat conform legii.

Și mai vreau să menționez, că eram cu doi minori, unul dintre care cetățeanul Italiei, și îmi era rusine, că fiind un părinte, nu pot să-i apăr legal și să primesc ajutor adecvat de la politia noastră, care ne strigă în fată că este nemulțumită de salarii.

Noi suntem cetățeni cu activitatea legală și transparentă, fără infracțiuni, care achită o sumedenie de impozite și încearcă să crească trei copii in țara aceasta, și pînă la urmă nu primim nimic de la stat.

Anul acesta eu abia nu am pierdut doi membri de familie din cauza medicinei – la unul nu a fost depistat cancer la timp și la altul a fost introdusă infecția in spital în urma intervenției. In ambele cazuri polița era bună de nimic.

Acum am apelat la ajutorul poliției, ca să nu primesc ajutor și să ascult despre salarii mizere.

Copiii mei au primit ieri o dovadă, că viața și viitorul în țara aceasta e imposibil.

Infractorul a primit o confirmare (precum și multdiscutată doamna cu Porche) – că sistemul nostru legal îi dezleagă mâinile și el poate să facă ce dorește pe viitor.

Totuși, trebuie să menționez, că ambulantă, care am chemat-o la un om fără conștiință și cu sînge in nas – a venit in 15-20 minute și Carabinierii erau cei, care au ajutat cel mai mult in fata locului.”, a scris femeia pe Facebook

Poliția deocamdată nu a comentat acuzațiile, potrivit publika.md

