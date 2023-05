Revoltă violentă aproape de granițele României. Zeci de soldați NATO au fost răniți de protestatari

Aproximativ 25 de soldați NATO de menținere a păcii au fost răniți de protestatarii sârbi în nordul Kosovo. Oamenii sunt nemulțumiți că mandatele de primar din această regiune au fost câștigate de albanezi. Alegerile au fost contestate de etnicii sârbi. Protestatarii au aruncat cu pietre și cocktailuri Molotov către soldații NATO, iar forțele de menținere a păcii au ripostat cu gaze lacrimogene. Mai multe autoturisme au fost incendiate în timpul incidentelor violente.

Misiunea forței militare KFOR a emis un comunicat de presă prin care a condamnat violențele din nordul Kosovo. „Mai mulți soldați din contingentul KFOR italian și maghiar au fost supuși unor atacuri neprovocate și au fost răniți, alegându-se cu fracturi și arsuri din cauza unor dispozitive incendiare”, se precizează în comunicat. Din cei 25 de soldați atacați, 11 sunt italieni și trei dintre ei se află în stare gravă.

NATO moved to disperse crowds in Zvecan. A lot of tear gas and shock bombs. #Kosovo pic.twitter.com/1YdDUrexme

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a transmis că atacurule asupra forțelor de menținere a păcii nu pot fi tolerate. Premierul a criticat autoritățile din Kosovo pentru că nu au încercat să diminueze tensiunile cu comunitatea de sârbi. „Este esențial să evităm acțiuni unilaterale ale autorităților kosovare și ca toate părțile implicate să facă un pas în spate pentru a detensiona situația”, a declarat Meloni.

Alegerile locale au fost boicotate de etnicii sârbi, iar acest lucru a condus la câștigarea mandatelor de primar din nordul Kosovo de candidați albanezi. Prezența la vot în unele localități din nordul Kosovo, unde sârbii sunt majoritari, a fost și sub 4%. Etnicii sârbi susținuți de președintele Aleksandr Vucic s-au adunat în fața sediilor primăriilor pentru a încerca să îi împiedice pe primarii albanezi să își preia mandatele. Mai mult decât atât, sârbii cer ca alegerile să nu fie recunoscute, dar și să fie creată o asociație de municipalități autonome.

Tensions grow in northern Kosovo.

In Zvecan, Belgrade-controlled mobs clash with @NATO_KFOR protecting the municipality building.

Following an election boycott, Kosovo Serb structures seek to block duly elected Albanian mayors from entering their offices.pic.twitter.com/9f3LmbMicG

— Jakub Bielamowicz (@KubaBielamowicz) May 29, 2023