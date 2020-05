”Cum va asigura Statul Român accesul liber la tratament cetățeanului cu venituri mici și mijlocii , având în vedere nivelul de trai din România și recesiunea economică gravă ce se anunță pe toate canalele mass-media?”, se întreabă medicul stomatolog.

Redăm integral scrisoarea medicului stomatolog

Numele meu este Dragoș Slăvescu, medic primar Chirurgie Oro-Maxilo-Facială, Stomatologie, medic specialist Chirurgie Plastică si Microchirurgie Reconstructivă și Doctor în Medicină. Sunt unul din medicii care s-au aflat în prima linie și s-au implicat activ în gestionarea tragediei de la Colectiv, participând inclusiv la consultările membrilor societății civile cu președintele Iohannis de la Palatul Cotroceni, din noiembrie 2015. Am reprezentat breasla sistemului medical care dorea schimbarea sistemului .

Și ”pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruiește lumea, și aceasta este Biruința care a Biruit Lumea: Credința noastră”, precum spunea Sfîntul Apostol Ioan in întâia Epistolă sobornicească, poporul român are nevoie de Demnitate , Adevăr și Conștiinta prin CREDINȚA lui in DUMNEZEU.

Am subliniat in repetate rânduri după tragedia de la Colectiv problemele sistemului medical românesc, precum și nevoia schimbării radicale și imediate a acestuia, in care profesionalismul trebuie să primeze.

Am propus elaborarea unei Strategii care să urmărească regândirea sistemului de asigurări de sănătate, fiind necesară decontarea serviciilor medicale pe criterii de competență profesională , crearea de parteneriate publice – private , gândirea unui sistem de remunerare a cadrelor medicale bazat pe performanță , precum și oprirea exodului medicilor , dar mai important sa-i păstrăm pe cei specializați in România.

După cum se cunoaște ca urmare a Ordonanței Militare nr .2 / 21.03.2020 , statul român , in numele binelui și a siguranței sănătății cetațeanului român – ce sunt primordiale , sub motivul prevenirii și limitării infecției cu SARS-COV-2 , supendă temporar, dar in mod expres , activitatea tuturor clinicilor/cabinetelor de stomatologie , prin excepție fiind permise numai intervențiile stomatologice de urgență .

In completare, ordonanța militară NU vine cu nicio precizare sau reglementare in acest sens, lăsând a se întelege că orice unitate medicală autorizată de ministerul sănătății/ DSP poate efectua aceste tratamente de urgență fară a avea nevoie de noi reglementări , mai ales că natura specialității noastre este cu risc , datorată expunerii la agenți biologici prin contactul direct cu pacienții și cu produsele biologice contaminate.