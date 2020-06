Documente obținute de The Intercept, via Freedom of Information Act, dezvăluie faptul că un „joc de război” al pentagonului, denumit Joint Special Air, Sea and Sea Strategic Special Program 2018, (sau JLASS), oferă un scenario în care membri generației Z, împinși de neliniști și de nemulțumiri, lansează o revolt, un „Zbellion” în Statele Unite, la mijlocul acestui an.

Complotul Zbellion a fost o mică parte din JLASS 2018, care a prezentat și scenarii care implică militanți islamiști din Africa, extremiști anticapitaliști și succesori ai ISIS.

JLASS a fost condus de studenți și profesori de la colegiile militare ale armatei americane, terenul de pregătire pentru viitorii generali și amirali.

Deși nu este în mod explicit o estimare a serviciilor de informații naționale. JLASS, care acoperă viitorul până la începutul anului 2028, „este destinat să reflecte o reprezentare plauzibilă a principalelor tendințe și influențe din regiunile lumii”, potrivit celor 200 de pagini de documente.

Conform scenariului, mulți membri ai generației Z – marcați psihologic în tinerețe de atentatele teroriste din 11 septembrie 2001 și de Marea Recesiune, striviți de datoriile pentru plata studiilor și dezamăgiți de oportunitățile unui loc de muncă – au renunțat la speranțele lor de a avea un trai bun și cred că sistemul este împotriva lor.

Iată cum sunt descrise originile acestei revolte:

Atacurile teroriste din 11 septembrie și Marea Recesiune au influențat foarte mult atitudinile acestei generații în Statele Unite și au creat un sentiment de destabilizare și nesiguranță în rândul generației Z.

Deși „milenialii” (generația Y) au trăit aceste evenimente pe parcursul vârstei lor, generația Z le-a experimentat ca parte a copilăriei ei, afectându-le realismul și viziunea lor asupra lumii. Mulți s-au trezit blocați de datorii colegiale excesive când au descoperit că opțiunile de muncă nu le-au îndeplinit așteptările.

Generația Z este adesea descrisă ca în căutarea independenței și a oportunității, dar este, de asemenea, printre cele mai puțin susceptibile să creadă că există „visul american”, estimând că „sistemul este trucat” împotriva ei.

Adesea văzându-se ca agenți ai schimbării sociale, își doresc împlinire și emoție în munca lor pentru a ajuta lumea „să avanseze”.

În ciuda abilităților tehnologice pe care le deține, generația Z preferă de fapt contactul persoană cu persoană, decât interacțiunea online. Se descriu ca fiind implicați în comunitățile lor virtuale și fizice și ca oameni care resping consumerismul excesiv.

La începutul anului 2025, un grup de acești „Zoomers” nemulțumiți au lansat o mișcare de protest.

Începută în „parcuri, la mitinguri, evenimente și în cafenele” – mai întâi în Seattle, apoi în New York, Washington DC, Los Angeles, Las Vegas și Austin – un grup cunoscut sub numele de Zbellion lansează o „campanie cibernetică globală pentru a expune nedreptatea și corupția și susținerea cauzelor pe care le consideră benefice”.