Revista presei internaționale. La Washington, Biden a fost în centrul atenției







Revista presei internaționale prezintă cele mai importante evenimente care se desfășoară la nivel global. Jens Stoltenberg a declarat că se așteaptă ca liderii NATO să convină asupra unui pachet de ajutor "substanțial" pentru Ucraina.

Într-un discurs rostit în cadrul unui summit la Washington, secretarul general al NATO a declarat că aliații vor furniza Ucrainei mai multe echipamente de apărare aeriană și vor înființa un nou centru de pregătire militară în Polonia. Dl Stoltenberg a mai spus că Ucraina "se apropie" de a deveni membru al alianței. Separat, peste 60 de avioane de luptă F-16 sunt în drum spre Ucraina, conform unei declarații din partea Americii, Danemarcei și Țărilor de Jos.

George Clooney l-a rugat pe Biden să se retragă

Nancy Pelosi, fostul președinte al Camerei Reprezentanților din America, a declarat că depinde de președintele Joe Biden să "ia o decizie" dacă va candida pentru realegere. Între timp, George Clooney, actor și important colector de fonduri pentru Partidul Democrat, i-a cerut dlui Biden, "prietenul" său, să se retragă. Dl Biden a declarat în repetate rânduri că intenționează să rămână în cursa prezidențială.

Civilii din Gaza au primit ordin de evacuare

Forțele de apărare israeliene au ordonat evacuarea civililor din orașul Gaza, situat în nordul enclavei, în timp ce armata și-a intensificat ofensiva. Anterior, un atac israelian a ucis zeci de persoane în fața unei școli de lângă Khan Younis, un oraș din sudul Gaza. Aceasta a fost a patra lovitură asupra unei școli în tot atâtea zile. Hamas a declarat că ultima ofensivă a Israelului pune în pericol negocierile în curs privind încetarea focului.

Ancheta chineză

China a anunțat o anchetă privind barierele comerciale ale UE, după ce vineri au intrat în vigoare noi tarife pentru producătorii chinezi, inclusiv pentru producătorii de automobile. UE afirmă că subvențiile acordate de China îi permit să exporte vehicule electrice și alte bunuri la prețuri mai mici. Acest lucru amenință producătorii locali. China afirmă că noile măsuri ale UE constituie o barieră în calea comerțului liber.

China este afectată de creșterea prețurilor

Prețurile de consum din China au crescut cu 0,2% în iunie, față de 0,3% în mai. Economiștii se așteptau la o creștere de 0,4%. Între timp, indicele prețurilor de producție - care măsoară costul bunurilor la porțile fabricilor - a scăzut cu 0,8% în iunie, după ce a scăzut cu 1,4% în mai. China este afectată de o criză imobiliară prelungită și de o piață a muncii slabă.

Germania renunță la Huawei

Se pare că guvernul Germaniei a fost de acord să elimine treptat tehnologia fabricată de Huawei, o firmă chineză, din rețelele sale 5G până în 2026. Acesta a invocat motive de securitate națională. America încearcă să descurajeze țările să integreze tehnologia Huawei în rețelele de telefonie mobilă. SUA a acuzat mult timp China de spionaj prin intermediul firmei. Există însă semne că societatea devine mai rezistentă la atacurile și sancțiunile americane.

Nouă specie de dinozaur

Cercetătorii din Marea Britanie au identificat o nouă specie de dinozaur. Comptonatus chasei, numit parțial după un colecționar de fosile care a găsit 149 de oase ale acestuia în 2013, este considerat a fi cel mai complet schelet de dinozaur descoperit în Marea Britanie în ultimul secol. Oamenii de știință estimează că această creatură devoratoare de plante a cutreierat Insula Wight în urmă cu aproximativ 125 de milioane de ani.

Toți ochii ațintiți asupra lui Biden și a supleanților săi

Prestația dezastruoasă a lui Joe Biden într-o dezbatere prezidențială împotriva lui Donald Trump la 27 iunie a provocat întrebări serioase cu privire la capacitatea sa de a candida din nou. Până în prezent, nouă congresmeni democrați au sugerat, fie public, fie prin intermediul unor rapoarte, că ar trebui să se retragă în favoarea unui candidat mai tânăr, la fel ca mai mulți donatori importanți. Președintele și-a menținut poziția. Cu toate acestea, scrutinul nu va face decât să crească în timp ce îi găzduiește pe liderii NATO în această săptămână. Experții vor urmări dacă dl Biden poate gestiona intensitatea unei reuniuni internaționale la nivel înalt.

De asemenea, se vor uita la Kamala Harris pe care unii o consideră cea mai evidentă înlocuitoare a dlui Biden. Miercuri, ea se va adresa unei convenții a sororităților din Texas. Evenimentul va beneficia de mai multă acoperire decât ar merita în mod normal. Dna Harris este un orator inegal: referințele sale culturale, uneori bizare, sunt hrana perfectă pentru meme-uri. Dar interviurile date de aceasta, după dezbaterea dezastruoasă a șefului său, i-au adus recenzii bune.

O vară fierbinte pe piețele petroliere

Miercuri, Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol a publicat raportul său lunar privind piețele petroliere mondiale. Optimismul cartelului cu privire la a doua jumătate a anului 2024 nu a dat niciun semn de slăbire. În iunie, organizația a prevăzut că cererea de petrol va crește cu 2,25 milioane de barili pe zi până la sfârșitul anului. Ultimul său raport a lăsat această valoare neschimbată.

OPEC consideră că turismul și alte tipuri de călătorii vor contribui la creșterea cererii. Prețurile petrolului au crescut până la un maxim al ultimelor două luni la începutul acestei luni, parțial pe baza așteptărilor că un număr record de americani vor pleca la drum pentru sărbătoarea de 4 iulie. Potrivit Asociației Internaționale de Transport Aerian, care reprezintă companiile aeriene, se așteaptă ca cererea globală de zboruri să crească cu 10% în acest an față de anul trecut. OPEC speră că cererea crescută, combinată cu propriile reduceri ale producției, va duce la creșterea prețului petrolului (în prezent de aproximativ 86 de dolari pe baril). Cartelul și-ar putea îndeplini dorința.

Noua eră a Senegalului

Miercuri se împlinesc 100 de zile de când Bassirou Diomaye Faye a devenit președintele Senegalului. Triumful său electoral surprinzător a risipit în mare măsură îndoielile cu privire la democrația țării, care au fost stârnite atunci când predecesorul său, Mackey Sall, a încercat să amâne votul. În calitate de candidat, dl Faye a promis o nouă eră de guvernare curată, naționalism economic și pan-africanism "anti-imperial".

Politica internă a guvernului a inclus până acum introducerea de subvenții pentru a reduce costul unor tipuri de alimente. Între timp, pe scena internațională, dl Faye încearcă să repare relațiile într-o regiune divizată. El a încercat să reconcilieze Comunitatea Economică a Statelor din Africa de Vest, blocul regional fracționat, cu liderii militari din Mali, Burkina Faso și Niger. Blocul speră să păstreze legăturile economice și cooperarea în combaterea terorismului. Însă eforturile dlui Faye au eșuat până acum: săptămâna trecută, cele trei junte au anunțat crearea unei confederații rivale.

Taxarea coșului de cumpărături al Chinei

Trabucuri, artificii, mingi de golf și bețișoare de lemn de unică folosință: acestea se află pe lista bunurilor care fac obiectul unei taxe de consum în China. Lista ar putea fi extinsă ca parte a unei reforme fiscale pe care o analizează liderii chinezi. Modificările ar putea extinde domeniul de aplicare al taxei. În plus, ar putea împărți o parte din veniturile acesteia cu administrațiile locale, care nu se mai pot baza pe vânzările de terenuri pentru a-și echilibra conturile.

Însă orice creștere a ratei sau a intervalului de aplicare a taxei ar fi inoportună. Încrederea consumatorilor este scăzută, iar creșterea vânzărilor cu amănuntul este sub tendința sa de dinainte de pandemie. Una dintre consecințe este inflația scăzută. Cifrele publicate miercuri au arătat că prețurile de consum au crescut de la an la an cu doar 0,2% în iunie, chiar mai puțin decât se aștepta.

Pictura arhitecturii futuriste din Tokyo

Când a fost inaugurat în 1958, Turnul Tokyo a fost considerat un simbol al redresării postbelice a Japoniei. Minoru Nomata, un artist japonez care a fost inspirat de arhitectura din Tokyo, vede în vasta rețea de oțel a clădirii un semn al modului în care se schimba caracterul orașului la acea vreme. Clădirile moderne s-au înmulțit în anii 1960, pe măsură ce capitala Japoniei a devenit o metropolă.

"Continuum", o expoziție de picturi ale dlui Nomata , se deschide miercuri la White Cube Mason's Yard, o galerie din Londra. Expoziția reunește mai mult de 20 de exemple de "edificii impunătoare" și "forme sferice" ale artistului. Multe dintre picturi sunt suprarealiste: unele înfățișează structuri colosale realizate din gheață, apă sau nori. Altele sunt mai realiste. Frunzele se strecoară pe laturile turnurilor sale de oțel. Acestea aduc aminte de grădinile de pe acoperișuri care prosperă deasupra străzilor poluate din Tokyo. Vegetația contrastează cu peisajul actual al orașului, la fel cum au făcut primele turnuri în anii 1960, potrivit The Economist.