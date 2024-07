Klaus Iohannis, declarații de la summitul NATO. Ce mare rol joacă România

Statele Unite. Președintele României, Klaus Iohannis, a participat miercuri, 10 iulie, la summitul NATO de la Washington, cu ocazia împlinirii a 75 de ani de la înființarea blocului politico-militar.

Reuniunea NATO de la Washingtonvine în contextul în care Federația Rusă reprezintă principala amenințare pentru securitatea flancului estic al Alianței. În declarația de la Washington, Klaus Iohannis a pus accentul pe rolul României în consolidarea securității în bazinul Mării Negre.

Klaus Iohannis a adus în discuție eforturile pe care România le face pentru sprijinirea Ucrainei, dar și pretențiile pe care țara noastră le are pentru sistemul de apărarea antiaeriană Patriot, cedat Ucrainei.

Președintele statului a evidențiat faptul că NATO a ignorat avertismentele României cu privire la agresivitatea Rusiei. Cu toate acestea, Klaus Iohannis a adăugat faptul că deciziile luate la summitul Washington vor conduce la o securizare mai bine a statelor membre în fața atacurilor hibride pe care Federația Rusă le întreprinde.

Today we are kicking-off the anniversary #NATOSummit in Washington, essential for advancing our ambitious Allied agenda and Transatlantic unity. We are prepared for substantial debates and resolute decisions to increase collective security and resilience. #1NATO75Years #WeAreNATO pic.twitter.com/BmZabi1LpO

