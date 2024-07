International Revista presei internaționale, 12 iulie. Biden nu vrea să renunțe, Democrații insistă







Revista presei internaționale prezintă cele mai importante evenimente desfășurate astăzi la nivel mondial. Joe Biden a promis că va rămâne în cursa prezidențială și „își va duce treaba la bun sfârșit". În cadrul unei conferințe de presă care a marcat încheierea summitului NATO de la Washington, Biden a recunoscut că este îngrijorat de forma sa fizică. Acesta a declarat că trebuie doar „să se concentreze un pic mai mult".

În unele momente, el și-a amestecat cuvintele și a făcut gafe. Un exemplu a fost referirea accidentală la vicepreședintele său, Kamala Harris, ca fiind „vicepreședintele Trump". Anterior, l-a prezentat din greșeală pe Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, drept „președintele Putin". Prestația lui Biden nu a reușit să calmeze îndoielile din cadrul Partidului Democrat. Alți trei parlamentari democrați i-au cerut să renunțe la scurt timp după ce a coborât de pe scenă.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a îndemnat NATO să permită țării sale să utilizeze arme cu rază lungă de acțiune. „Dacă vrem să câștigăm... trebuie să ridicăm toate limitările", a spus el în timpul summitului alianței militare. Biden, de exemplu, permite Ucrainei să lovească doar în interiorul granițelor Rusiei cu sisteme furnizate de americani. Jens Stoltenberg, secretarul general demisionar al NATO, a făcut, de asemenea, apel la aliați să renunțe la aceste interdicții.

Discuții între Orban și Trump

Revista presei ne arată că Viktor Orban, premierul Ungariei, s-a întâlnit cu Donald Trump în Florida. Aceștia au discutat despre „modalități de a face pace". Orban a postat o imagine a întâlnirii pe rețelele de socializare, deși nu a oferit detalii despre discuția celor doi. El este unul dintre cei mai vocali susținători ai lui Trump și a preluat recent președinția rotativă a UE. Acesta a promis că va face „Europa măreață din nou".

Tranzacție pe piața tehnologiei

SoftBank, un conglomerat japonez de investiții, a achiziționat Graphcore, un producător britanic de cipuri pentru inteligență artificială. Nigel Toon, șeful Graphcore, a declarat că „resursele uriașe" ale SoftBank vor ajuta firma sa să concureze cu Nvidia și AMD. Aceștia din urmă sunt doi giganți americani ai producției de cipuri. Luna trecută, Son Masayoshi, fondatorul SoftBank, a declarat acționarilor că a fost "născut pentru" a face din super-informatică o realitate.

Economia din Singapore, în creștere

Economia din Singapore a crescut într-un ritm mai rapid decât se preconiza în al doilea trimestru, datorită creșterii în construcții și servicii. PIB-ul a crescut cu 2,9 % de la an la an, peste previziunile de 2,7 %, dar ușor sub nivelul de 3 % înregistrat în trimestrul precedent. Deși exporturile au fost slabe, orașul-stat dependent de comerț este pe cale să își atingă obiectivul de creștere de 1-3% în acest an.

Costuri de trai mai mari pentru americani

Indicele prețurilor de consum din America a crescut cu 3% în iunie, față de 3,3% în mai. Cifra a fost mai mică decât previziunile analiștilor. După ce a accelerat la începutul acestui an, rata lunară a inflației a scăzut pentru prima dată din 2020. Datele vor fi încurajatoare pentru Rezerva Federală. Este de așteptat ca aceasta să reducă ratele dobânzilor la următoarea sa reuniune, în septembrie.

Plan de asasinare

Serviciile secrete americane au descoperit un plan de asasinare a lui Armin Papperger, șeful Rheinmetall, potrivit CNN. Cel mai mare producător de arme din Germania a aprovizionat armata ucraineană de la invazia Rusiei. Compania a deschis recent o fabrică de vehicule blindate în Ucraina. Complotul de a-l ucide pe Papperger ar fi fost unul dintre cele câteva descoperite de agențiile americane.

Spectacolul de vară al Wall Street

Trei dintre cei mai mari creditori americani - Citigroup, JPMorgan Chase și Wells Fargo - urmează să raporteze vineri rezultatele pe trimestrul al doilea. Rezultatele băncilor lor de consum vor fi de urmărit. Pe măsură ce economiile s-au subțiat, tot mai mulți oameni s-au bazat pe datoriile aferente cardurilor de credit. Dar cum ratele dobânzilor au rămas mai mari decât se așteptau bancherii. Clienții se străduiesc acum să le ramburseze. Ar trebui să urmeze previziuni ridicate pentru pierderi din împrumuturi. Creditele de consum nu sunt singura sursă de slăbiciune. Valoarea proprietăților imobiliare comerciale a scăzut de la pandemie. Acest lucru a dus la o creștere a creditelor neperformante pentru clădirile de birouri.

Însă o relansare a activității de tranzacționare va stimula probabil rezultatele diviziilor de investiții bancare. În ultimii doi ani, numărul fuziunilor și achizițiilor a scăzut vertiginos. Acest lucru s-a petrecut pe măsură ce incertitudinea economică a diminuat evaluările companiilor. Însă revenirea încrederii în cursul celui de-al doilea trimestru a relansat activitatea de fuziuni și achiziții. JPMorgan a anunțat luna trecută că se așteaptă ca veniturile din serviciile bancare de investiții să crească cu până la 30% în trimestrul al doilea, de la an la an. Aceasta este o veste binevenită după un val de frig.

O industrie europeană a apărării

Cheltuielile europene pentru apărare au crescut de la invadarea Ucrainei de către Rusia. Anul acesta, Europa va cheltui mai mult de 400 de miliarde de dolari pentru apărare. Însă banii nu vor fi folosiți atât de eficient pe cât ar putea fi. De asemenea, nu vor contribui prea mult la consolidarea capacității industriei europene de apărare fragmentate.

Aici ar trebui să intervină Agenția Europeană de Apărare, înființată vineri, în urmă cu exact 20 de ani. Scopul AEA este de a încerca să coordoneze cheltuielile de apărare ale membrilor Uniunii Europene pentru a obține mai multe beneficii pentru euro. Scopul este de a evita dublarea costisitoare a capacităților în industria de apărare. Dar, după cum a recunoscut recent Nick Witney, primul șef al AEA, colaborarea în domeniul achizițiilor „rămâne anemică în cel mai bun caz". AEA a desfășurat o activitate valoroasă de coordonare a livrărilor de muniții pentru Ucraina. Totuși, nu are autoritatea și puterea financiară necesare pentru a aduce beneficiile pieței unice a UE industriei de apărare. Statele membre știu ce trebuie făcut, dar chiar și acum sunt reticente în a o face.

Inflația din Argentina

Revista presei internaționale ne arată că scăderea inflației este un motiv important pentru popularitatea lui Javier Milei, președintele Argentinei. Rata lunară a încetinit din ianuarie, din cauza reducerilor drastice ale cheltuielilor operate de Milei și a recesiunii care a rezultat. În mai, inflația a scăzut la o rată lunară de 4,2%. Inflația anuală a fost de 276% în aceeași lună. Analiștii se așteaptă însă ca rata pentru luna iunie, care va fi publicată vineri, să urce din nou la 5,2%, în mare parte din cauză că guvernul a redus subvențiile pentru energie, crescând astfel prețurile.

O creștere a inflației ar putea pune la îndoială succesul programului economic al lui Milei. De asemenea, inflația ridicată face ca peso-ul să fie din ce în ce mai supraevaluat, crescând riscul unei corecții bruște. De asemenea, face mai dificilă ridicarea controalelor de capital, care îi descurajează pe investitori. Chiar dacă guvernul rămâne optimist, piețele par acum îngrijorate de inflație și de ceea ce Milei are în vedere pentru regimul monetar. Riscul de neplată al țării a crescut din nou, ajungând la niveluri înregistrate ultima dată în martie.

Filipine își consolidează forțele aeriene

Începând de vineri, avioane de luptă din 20 de țări vor umple cerul din nordul Australiei pentru un exercițiu bienal condus de forțele aeriene australiene. Printre acestea se vor afla avioane de luptă ale Forțelor aeriene filipineze, desfășurate în străinătate pentru prima dată. Timp de trei săptămâni, piloții filipinezi își vor perfecționa abilitățile de luptă. În 2005, după ce președinții filipinezi succesivi au subfinanțat apărarea împotriva amenințărilor externe, PAF nu avea niciun avion de vânătoare funcțional. Acest lucru, plus expulzarea bazelor militare americane de pe teritoriul filipinez în anii 1990, ar fi putut încuraja China să invadeze părți din Marea Chinei de Sud revendicate de Filipine.

În prezent, PAF are doar 12 avioane de vânătoare, dintre care patru se află acum în Australia. Cu toate acestea, datorită pregătirii și echipamentelor australiene, americane și japoneze și cu avioane mai puternice în programul de achiziții, piloții săi ar putea începe să lanseze o provocare mai formidabilă la adresa intruziunilor Chinei.

În amintirea unui gigant al jazzului

„Louis In London", lansat vineri, este o înregistrare din 1968 a lui Louis Armstrong la BBC. Promotorii săi o numesc „ultima mare performanță a celui mai influent muzician american din toate timpurile". Acest lucru nu este atât de hiperbolic pe cât pare. Acest set vesel îl găsește pe Armstrong pe creasta unui val de show-tune la sfârșitul carierei sale, după ce a ajuns în fruntea topurilor pop britanice cu „What A Wonderful World". Cu toate acestea, cântecul încă amintește de virtuozitatea sa anterioară în jazz.

Este posibil ca locul lui Armstrong în memoria colectivă să se fi estompat oarecum recent. Dar există argumente solide că regele jazzului merită să fie cunoscut drept cel mai influent muzician american. Jazzul se află la baza aproape întregii muzici populare a țării și nimeni nu a făcut mai mult pentru dezvoltarea și popularizarea acestei forme decât trompetistul din New Orleans, care a contribuit, de asemenea, la definirea rolurilor de cântăreț și artist pop, conform The Economist .