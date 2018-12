Revelion Centenar în Piața Constituției din Capitală

Devenit tradiție în București, Revelionul în aer liber din acest an va fi organizat păstrând tema principală a tuturor evenimentelor din acest an – Centenarul Marii Uniri. Primăria Capitalei, prin Arcub - Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti, organizează în seara zilei de 31 decembrie 2019: ”Revelionul Centenar”. Concertul se va desfășura în Piața Constituției, începând cu ora 19.30, și va dura peste șase ore, potrivit comunicatului de presă emis pe această temă.





Pe scena instalată în Piața Constituției, vor urca diferite personalități din muzica românească. Delia, Carla’s Dreams, Smiley, The Motans, Antonia, Nicoleta Nucă, Mark Stan, Alex Calancea și Lupii, Irina Rimes, Vescan, Noaptea Târziu, Dorian Popa, Vanotek & Lori vor atrena publicul la trecerea dintre ani.

Invitatul special al petrecerii în aer liber de Revelion este DJ-ul internațional André Tanneberger, cunoscut cu numele de scenă ATB. DJ, compozitor și producător de muzică dance electronică, care îmbină stiluri precum trance, dance și chill out, ATB a ocupat de-a lungul celor douăzeci de ani de carieră primele locuri în topurile de specialitate din străinătate. Printre hit-urile sale se numără 9 PM (Till I Come), Ecstasy, Let U Go, What About Us, Move On și When It Ends It Starts Again.

Ca și în anii precedenți, Palatul Parlamentului va face parte din scenografia spectacolului. Proiecții de laser și lumină vor încânta privirile în noaptea dintre ani. Și nu va lipsi nici show-ul de artificii de la miezul nopții.

Intrarea la Revelionul Centenar este liberă.

