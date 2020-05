Înainte să plece spre Madrid, Andrada Aloman locuia în Timișoara. Ajunsese până-n liga a treia din țara noastră, iar în mod frecvent era asistent la disputele din subordinea asociației județene din Timiș. Pasul spre țara lui Sergio Ramos nu a fost unul strict legat de fotbal, a povestit ea pentru wesport.ro.

”Am venit în Spania în vara lui 2015, pentru un schimb de experiență. Urma să lucrez ca salvamar la o piscină, iar la sfârșitul verii trebuia să mă întorc în țară. Mi-a plăcut în Spania atât de mult încât am decis să încerc să-mi construiesc un viitor aici. La început mi-a fost greu, fiindcă nu prea știam limba. Mai cunoșteam cuvinte din telenovele, dar când trebuia să vorbesc, nu mă descurcam atât de bine. Dar m-am pus pe învățat – așa e când nu ai încotro!

Nu ascund că visam să arbitrez aici, eram dispusă să fac orice sacrificiu. Am învățat legile jocului în spaniolă și am început să mă pregătesc bine. Știam că trebuie să trec un examen fizic și un test scris din legile jocului. Testele erau extrem de dificile”

Cum s-a derulat ascensiunea rapidă în Spania

”Am fost primită fără nicio problemă de cei responsabili. Le-am explicat situația mea, că în România activam ca asistent în Liga a 3-a și că doream să oficiez în zona Madrid. Mi-au transmis că trebuie să trec probele de care am amintit. Inițial, timp de un an, am oficiat în categoriile inferioare: în divizia a 5-a, a 4-a… După un sezon, în 2016, am dobândit categoria pe care o aveam în țară, de arbitru asistent în cel de-al treilea eșalon. Eram cea mai fericită, pentru că visul meu devenea realitate!”, a declarat Andrada Aloman

Faptul că e femeie nu a fost deloc un impediment, spune sportiva: ”În Madrid, sunt multe fete care arbitrează. Lumea e obișnuită cu asta, am fost primită cu brațele deschise. Timp de doi ani, am fost în Liga a 3-a, pentru ca în 2017 să ajung în Liga 1 feminină. Am început să am fiu trimisă la jocuri în toată Spania, am ajuns pe stadioane în care nu mă gândeam că voi reuși să arbitrez. Am reușit să am meci în fiecare weekend, îmi pregăteam bagajele de deplasare în fiecare final de săptămână.