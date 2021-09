Reușită extraordinară a NASA pe Marte. A reușit, pentru prima dată, să colecteze o probă esențială

Rover-ul NASA trimis pe Marte a adunat și păstrat cu succes mostre din miezul unei stânci marțiene. Probele sedimentare ar putea oferi detalii despre geografia și istoria climei lui Marte, anunță presa americană.

Rover-ul NASA care explorează Marte a prezentat noi date, surprinzând prin prima încercare reușită de a extrage un eșantion de rocă pe Marte.

Încercările anterioare de eșantionare a rocilor marțiene nu au reușit. Roverul nu a reușit să le recolteze ca urmare a ruperii eșantionului. De data aceasta, oficialii sunt încrezători că roverul Perseverance a reținut fragmente de sedimente pe baza fotografiilor din interiorul tubului de colectare.

Probele sunt colectate cu un burghiu rotativ-percutant care rulează un braț robot de șapte picioare care extrage probele și le colectează într-un tub puțin mai gros decât un creion.

Imaginile confirmate de datele transmise de Roverul Perseverance

Stânca în care a forat Perseverance avea aproximativ mărimea unei serviete și făcea parte dintr-o linie de coamă lungă de peste o jumătate de kilometru și plină de bolovani și afloriri de rocă sau formațiuni stâncoase vizibile la suprafață.

Imaginile inițiale au arătat că burghiul Perseverance a colectat și a păstrat cu succes eșantioane de miez de rocă.

„Proiectul și-a luat prima piatră care are miez, sub centura rocilor și aceasta este o realizare fenomenală”, a declarat Jennifer Trosper, managerul de proiect la Jet Propulsion Laboratory al NASA din sudul Californiei. „Echipa a stabilit o locație și a selectat și a înscris o piatră viabilă și valoroasă din punct de vedere științific. Am făcut ceea ce am ne-am dorit dintotdeauna să facem. Vom continua să recoltăm roci prin acest mic tub, le vom verifica integritatea. Răspunsul nostru depinde de condițiile de iluminare ale imaginilor. Acum suntem încrezători că există o probă valoroasă în acest tub. ”

Probele de rocă de pe Marte urmează să ofere o perspectivă asupra vieții microbiene de pe planetă și să dezvăluie mai multe despre clima și istoria sa geologică.

Informațiile anterioare adunate de misiunile NASA de pe Marte au adus informații noi despre nucleul planetei pe baza datelor seismice, dezvăluind mai multe despre scoarța, mantela și nucleul lui Marte.