Ziua Internationala a caritatii este stabilita sambata, 5 Septembrie 2020 si presupune ca intregul personal administrativ, inclusiv manageri, traineri, ingineri, specialisti de marketing, din cele 33 de sedii din Romania, Cehia, Ungaria, Statele Unite si Colombia vor intra live pe noua platforma mainstream Stars.Live, timp de ora.

Fiecare membru al staffului decide cum vrea sa foloseasca platforma si cum doreste sa stranga donatii, fie oferind sfaturi, acceptand provocari sau raspunzand la intrebari.

“Anul acesta am ales trei campanii, urmand sa donam catre fiecare o treime din suma:

– Fundacion Patronato Maria Auxiliadora, o fundatie din Colombia care isi propune sa ajute si sa previna violenta domestica in Columbia in timpul Covid-19

– Fundacion ABLE, cu un proiect care isi propune reducerea decalajului digital al copiilor și familiilor lor, oferind acces la conexiunea la internet si la dispozitivele tehnologice pentru a reduce abandonul scolar si pierderea cunostintelor educationale din cauza crizei COVID-19

– Integrate NYC, o organizatie condusa de tinerii din New York, care lupta pentru egalitate si integrarea studentilor de orice culoare

https://secure.givelively.org/donate/integratenyc-inc/1-1-million-dollars-for-1-1-million-students

https://www.globalgiving.org/projects/stop-violence-against-women-in-times-of-the-covid/

https://www.globalgiving.org/projects/educatechidrenincolombia/”

declara PR managerul Studio20, Andra Chirnogeanu.

La sfarsitul campaniei, suma adunata se dubleaza si se imparte in mod egal intre cele 3 campanii de caritate alese.

Ziua Internationala a caritatii a devenit o traditie deja de 3 ani indemnand astfel la implicare si responsabilitate sociala pe toti cei care au vizibilitate in lumea mondena si isi doresc sa contribuie la o viata mai buna.

Studio20 este cea mai mare franciza de videochat din lume avand in acest an 2020 350 de angajati permamenti si peste 1000 de colaboratori (modele). Isi desfasoara activitatea in 33 locatii, din 6 tari (Romania, Statele Unite, Columbia, Ungaria, Cipru si Cehia), pe 3 continente (Europa, America de Nord si America de Sud). In Romania are locatii in toate orasele mari: Bucuresti, Cluj-Napoca, Oradea, Ploiesti, Brasov, Timisoara si Craiova.

Studio20 a realizat o cifra de afaceri in 2019 de 25 de milioane euro si are pentru 2020 o cifra de afaceri estimate de 35 de milioane euro.