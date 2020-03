Prajitura diplomat de post

Ingredeiente: o cana (200 ml) de apa, 1/2 cana de ulei, 2 cani de faina, 1/2 cana de zahar, 6 linguri pline de miere, o lingurita de cacao pentru culoare, un pliculet mic de praf de copt.

Topping: 0.5 l frisca batuta si bucatele de kiwi, ananas si mandarina.

Glazura: 50 ml apa, 50 ml suc de ananas, 1 plic de gelatina.

Preparare: Blat: se amesteca toate ingredientele pana se obtine o compozitie omogena si fluida. Se pune in tava tapetata cu hartie de copt aprox. 30 de minute la cuptorul preincalzit, la foc potrivit. Faceti testul cu scobitoarea sa vedeti cand este gata.

Dupa ce se raceste se scoate hartia de copt si blatul se pune inapoi in tava.

In timp ce se coace aluatul, se bate frisca si la urma se amesteca usor cu bucatelele de fructe bine scurse. Pentru un gust acrisor se poate ingloba in frisca zeama de la o jumatate de lamaie.

Crema de frisca si fructe se aseaza peste blat in strat gros si se niveleaza cu o spatula sau un cutit lat.

Glazura se face cu apă amestecata cu suc de ananas de la conserva si gelatina muiata in lichidul rece apoi dizolvata la bain marie, exact dupa indicatiile de pe plic. Dupa ce s-a dizolvat gelatina se pun 2 lingurite de zahar in ea, apoi cand era inca lichida, se acopera cu glazura toata suprafata prajiturii. Se dă la rece ianinte de servire.

Prăjitură cu gem și nucă – rețetă de post

Ingrediente: 350 g făină, 100 g zahăr,1 linguriță sare, 10 g praf de copt, 200 g margarină, 1 borcan gem de prune, 100 g nucă măcinată.

Preparare: Într-un castron cernem făina cu praful de copt.

Se adauga sarea, zahărul și amestecăm până la omogenizare.

Margarina se taie cubulețe mici și se adaugă peste făină, frământăm până obținem un aluat sfărâmicios.

Două treimi din aluat se pune într-o tavă unsă cu margarină și se tasează bine.

Se unge aluatul cu gem și se presară nuca măcinată.

Se presara restul de aluat deasupra și se dă la cuptor (preîncălzit la 180 grade C) pentru 30-40 minute.

Servim după ce se răcește.

Prajitura tavalita cu nuca de cocos

Ingrediente: 350 g zahar, 8 linguri miere, 250 ml apa, 175 ml ulei, 2 lingurite amoniac stins in otet, 700 g faina, 1 fiola esenta de vanilie, un praf de sare

GLAZURA: 300 g zahar. 300 g apa, 5-6 linguri cacao, 250 g margarina Unirea, 1 fiola esenta de rom, 300 g nuca de cocos

Preparare BLAT: Intr-un vas se amesteca bine toate ingredientele pentru blat. Se obtine un aluat moale precum o smantana mai groasa.

Se toarna aluatul in tava tapetata cu hartie de copt, dupa care se introduce in cuptor la foc mediu pentru cca 35 de minute. Cand este gata se lasa sa se raceasca in tava.

GLAZURA: Se pun pe foc intr-o craticioara apa, zaharul, cacaua si margarina. Se lasa sa fiarba pana devine un sirop mai gros precum glazura.

Se lasa putin sa se raceasca apoi se adauga esenta de rom.

Blatul se taie cubulete potrivite si se trece fiecare bucata prin glazura de cacao apoi se tavalesc prin nuca de cocos.

Prajitura cu mere si glazura – de post, usor si rapid de facut!

Ingrediente 1 cana mere rase, 1 cana faina, 1 cana zahar, 1/2 cana ulei, 1/2 plic praf de copt

scortisoara, nuci, stafide etc, zahar vanilat

Glazura: 6 linguri cacao, 6 linguri zahar, 6 linguri apa, 100 g margarina

Preparere

Intr-un castron, se pun merele rase, zaharul, zaharul vanilat, scortisoara…faina se amesteca impreuna cu praful de copt si se adauga la compoziti se adauga si uleiul si se amesteca bine sa se omogenizeze rezulta o compozitie usor vascoasa.

Intr-o tava unsa cu ulei si tapetata cu faina se adauga cu lingura compozitia si se niveleaza usordeasupra am presarat migdale.

Se da la cuptorul preincalzit timp de 20-25 min, pana se aureste si se desprinde usor de pe marginile tavii. testat-o cu scobitoarea.

Adauga toate ingredientele intr-un ibric si se amesteca bine dupa 3-4 min incepe sa se lege, vedeti sa nu o scadeti prea tare, sa nu se arda, apoi se pune margarina.

Se toarna fierbinte deasupra prajiturii sau asteptati sa se raceasca prajitura o taiati frumos in patrate sau romburi si apoi glazurati taiat in patrate, glazurat

Prajitura de post (chocolate cake)

Ingrediente: 1 1/2 cana faina, 1 cana zahar granulat, cacao, 1 lg praf de copt, ulei 1/2 cana, 1 cana apa fiarta, 1 lg zeama de lamiae, 1 esenta de rom

Zaharul, faina, pudra de cacao, praful de copt, sarea se cern intr-un castron adaugam uleiul, apa, sucul de lamaie, esenta de rom si stafidele, mixam bine.

Se toarna in tava cu hartie de copt, se da la cuptor pentru 30-40 minute la foc potrivit.

A lasat sa se racoreasca putin dupa care am portionat-o,a uns cu miere din belsug si a presarat cu nuca de cocos

Prajitura cu coca cola si budinca de vanilie (de post)

Ingrediente: 1 cana zahar, 1 cana coca cola, 1/2 cana ulei,2 si 1/2 cani faina, o lingurita bicarbonat stins cu zeama de lamaie, 3 lingurite cacao,esenta rom, un praf sare.

Glazura: 2 plicuri praf budinca de vanilie(140GR), 500 ml lapte soia, 200 g margarina-

cacao: 200 g zahar pudra, 3-4 linguri apa fierbinte, 1 lingura cu varf cacao , 1 lingura ulei.

Preparare

Se amesteca zaharul cu coca cola,se adauga uleiul,faina ,bicarbonatul,cacao,si se amesteca pana se omogenizeaza.Se tapeteaza o tava cu hartie de copt se toarna compozitia si se da la cuptor la foc mic circa 30 minute,se face proba cu scobitoarea.

Se prepara budinca amestecand praful de budinca cu lapte putin cate putin, se pune pe foc amestecand continuu,cand se ingroasa se ia de pe foc si se lasa sa se raceasca un pic, apoi se adauga margarina cate putin. Blatul rece se taie in doua pe lungime se pune crema si apoi cea de-a doua foaie de blat, se da la rece.

Se prepara glazura-daca aveti ciocolata amaruie care e de post puteti pune ciocolata topita. Apa se pune treptat, putin cate putin pana obti o glazura numai buna de intins.

Te-ar putea interesa și: