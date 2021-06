De sămbătă, în București, încep restricțiile de circulație auto pe mai multe străzi din zona Arenei Naționale. Acolo se vor desfășura meciurile Campionatului European de Fotbal EURO 2020. Restriciile sunt impuse atât în ziua desfășurii partidelor, cât și în cele premergătoare, potrivit Poliției Capitalei.

Astfel, în perioadele 12 iunie – 14 iunie, în 16 iunie – 18 iunie, 20 iunie – 22 iunie și 27 iunie – 29 iunie, în interval orar 7:00-7:00 sunt interzise staționarea, parcarea, cât și accesul mașinilor în următoarele zone/străzi care fac parte din perimetrul de siguranță:

Trotuarul din Bulevardul Basarabia, în sensul de mers dinspre Bulevardul Chisinău, înspre Bulevardul Mihai Bravu

Bulevardul Basarabia, Bulevardul Pierre de Coubertin

Strada Maior Coravu, Strada Șerbănică Vasile

Strada Tony Bulandra (inclusiv sens giratoriu între străzile Maior Coravu și Tony Bulandra)

Strada Vatra Luminoasă

Rezidenții cu locuri de parcare plătite pe str. Maior Coravu vor fi înștiințați de către ADP Sector 2 în legătură cu asigurarea de locuri de parcare alternative, gratuite, în zilele menționate mai sus, în parcarea Mega Mall, nivelul 2B.



Primăria Capitalei avertizează că, potrivit cerințele de siguranță impuse de organizarea Campionatului European, mașinile găsite în zonele restricționate vor fi ridicate si relocate în parcarea din rondul Pieței Alba Iulia.

Meciurile de pe Arena Naţională

Campionatul European de fotbal, amânat de anul trecut din cauza pandemiei de coronavirus, începe vineri și va fi găzduit de 11 oraşe din 11 ţări de pe continent, inclusiv de Bucureşti. Pe Arena Națională vor avea loc 4 meciuri.

Meciurile de pe Arena Naţională:

13 iunie: Austria – Macedonia de Nord, grupa C

17 iunie: Ucraina – Macedonia de Nord, grupa C

21 iunie: Ucraina – Austria, grupa C

28 iunie: Optime de finală: 1F – 3A/B/C

Arena Naţională are o capacitate de 54.000 de locuri, dar la un meci nu pot participa mai mult de 13.000 de spectatori, adică 25 % din capacitate.

Este asigurată gratuitatea pe mijloacele de transport în comun ale STB, pentru toţi participanţii la cele 4 meciuri. Toți deţinătorii de bilete la meciurile campionatului UEFA EURO 2020 jucate pr Arena Nationala vor folosi transportul public local de călători în baza unui card de transport digital, disponibil în aplicaţia EURO 2020, conectat la datele privind biletele de meci sau în baza biletului de meci, în ziua meciului, până la ora 23:59 şi ziua următoarE până la aceeaşi oră.