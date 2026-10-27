Republica Moldova a refuzat extrădarea în Rusia a unui cetățean rus acuzat de escrocherie în proporții deosebit de mari. Instanța din Chișinău a considerat că predarea lui Andrei Nemolyakin autorităților de la Moscova l-ar putea expune riscului de tortură. De asemenea, acesta ar fi putea lipsi de un proces inechitabil. Decizia a fost influențată și de declarațiile a doi martori ucraineni, care au confirmat că bărbatul ar fi sprijinit Forțele Armate ale Ucrainei.

Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a respins cererea autorităților ruse de extrădare a lui Andrei Nemolyakin. Potrivit avocatului Vadim Vieru, de la Asociația Promo-LEX, instanța a constatat că predarea bărbatului ar putea să îl expună unui risc real de tortură și să îi afecteze dreptul la un proces echitabil.

Autoritățile ruse au transmis garanții scrise că acesta nu va fi supus torturii și că va beneficia de un proces echitabil. Judecătorii nu au considerat însă că aceste asigurări sunt suficiente.

În motivarea deciziei au fost invocate retragerea Rusiei din Consiliul Europei. Precum și încetarea aplicării Convenției europene a drepturilor omului în raport cu Rusia. De asemenea și lipsa unor mecanisme externe independente care să verifice respectarea garanțiilor oferite de autoritățile ruse.

„Federația Rusă nu mai este parte la Convenția europeană a drepturilor omului și nu mai răspunde în fața Curții de la Strasbourg. De la 1 noiembrie, nici Comitetul pentru prevenirea torturii nu va mai avea acces în închisorile ei. În aceste condiții, o asigurare scrisă trimisă de la Moscova nu poate fi verificată de nimeni, iar instanța a spus acest lucru deschis”, a declarat avocatul Vadim Vieru.

Un alt element luat în calcul de instanță a fost profilul lui Nemolyakin. Doi martori ucraineni, audiați prin videoconferință, au confirmat că acesta ar fi sprijinit Forțele Armate ale Ucrainei.

Judecătorii au ținut cont și de informațiile privind cetățeni ruși condamnați la pedepse grele cu închisoarea după ce s-au opus public invaziei ruse în Ucraina.

În aceste condiții, instanța a apreciat că predarea bărbatului către autoritățile ruse l-ar putea expune unor riscuri pentru viață și siguranță.

Avocatul său a subliniat că decizia se bazează pe situația actuală din Rusia și pe riscurile pe care le-ar putea întâmpina persoana extrădată. Potrivit acestuia, raționamentul instanței ar putea fi relevant și pentru alte cereri de extrădare formulate de Federația Rusă, inclusiv în baza Convenției de la Minsk.

Autoritățile ruse îl acuză pe Andrei Nemolyakin de escrocherie în proporții deosebit de mari. În iunie 2016, o instanță din Moscova a emis pe numele său un mandat de arestare în lipsă.

Bărbatul a fost reținut pe 9 septembrie 2024 de Poliția de Frontieră a Republicii Moldova, la ieșirea din țară. Reținerea a avut loc în baza unei alerte internaționale de căutare emise la solicitarea Rusiei.

Procuratura Generală a Republicii Moldova a primit cererea oficială de extrădare în octombrie 2024. În noiembrie același an, instituția a sesizat instanța pentru examinarea solicitării.

Judecătorii au analizat dacă bărbatul poate fi predat autorităților ruse în condițiile respectării drepturilor sale fundamentale. Instanța nu s-a pronunțat asupra temeiniciei acuzației de escrocherie formulate de Moscova.

În paralel cu procedura de extrădare, Nemolyakin a solicitat azil în Republica Moldova. Pe 16 februarie 2026, Judecătoria Chișinău a obligat Inspectoratul General pentru Migrație să îi acorde statutul de refugiat, după ce anterior autoritățile îi refuzaseră această formă de protecție. Procedura de azil și cea de extrădare sunt distincte. Prima vizează protecția internațională a persoanei, iar cea de-a doua stabilește dacă aceasta poate fi predată statului care o solicită.

Încheierea prin care a fost refuzată extrădarea nu este definitivă. Aceasta poate fi contestată cu recurs la Curtea de Apel Centru în termen de 10 zile de la pronunțare.

Până la intrarea în vigoare a încheierii, Andrei Nemolyakin se află în libertate, cu obligația de a nu părăsi Republica Moldova.