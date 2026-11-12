Economie

Republica Moldova organizează o caravană de afaceri în trei orașe din România. Investitorii români, invitați să descopere oportunitățile de pe piața moldovenească

Republica Moldova organizează o caravană de afaceri în trei orașe din România. Investitorii români, invitați să descopere oportunitățile de pe piața moldovenească
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Din cuprinsul articolului

Republica Moldova își va prezenta oportunitățile de investiții și potențialul economic în cadrul unei caravane de afaceri organizate în perioada 24-26 noiembrie 2026, în Târgu-Mureș, Brașov și Bacău.

Oportunitățile de investiții în Republica Moldova, prezentate în trei orașe

Inițiativa urmărește atragerea investitorilor români, dezvoltarea parteneriatelor comerciale și facilitarea accesului companiilor moldovenești pe piața din România.

Evenimentul este organizat de Asociația Investitorilor din România în Republica Moldova (AIR), în parteneriat cu Agenția de Investiții din Republica Moldova și sub patronajul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării de la Chișinău.

La întâlniri sunt așteptați antreprenori, investitori și reprezentanți ai instituțiilor economice și autorităților locale din cele două țări.

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România, principalul partener comercial al Republicii Moldova

România este principalul partener comercial al Republicii Moldova și cea mai importantă piață de desfacere pentru produsele moldovenești.

Potrivit datelor prezentate de Agenția de Investiții în cadrul programului Export Vision România 2026, schimburile comerciale bilaterale au ajuns la aproximativ 3,9 miliarde de euro în 2025, în creștere cu 15% față de anul precedent.

republica moldova

republica moldova / sursa foto> arhiva EvZ

Tendința s-a menținut și în 2026. În perioada ianuarie-august, România a absorbit 29,9% din exporturile de mărfuri ale Republicii Moldova, iar livrările către piața românească au crescut cu 10,6% față de aceeași perioadă din 2025, conform Biroului Național de Statistică.

Programul caravanei care promovează investițiile peste Prut

Caravana își propune să transforme aceste evoluții în noi oportunități de colaborare. Participanții vor putea afla informații despre climatul investițional din Republica Moldova, sectoarele economice prioritare, facilitățile acordate investitorilor și posibilitățile de dezvoltare a unor proiecte comune.

Calendarul evenimentelor cuprinde trei opriri: Târgu-Mureș, pe 24 noiembrie, Brașov, pe 25 noiembrie, și Bacău, pe 26 noiembrie. Organizatorii estimează participarea a 80-100 de persoane la fiecare întâlnire.

Programul va include prezentări și discuții directe între companii și reprezentanți instituționali, cu accent pe investiții, exporturi și accesul pe piețe. Ediția din acest an este una-pilot, AIR intenționând să extindă ulterior caravana și în alte orașe din România.

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