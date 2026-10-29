Republica Moldova renunță la două acorduri încheiate în cadrul Comunității Statelor Independente (CSI). Unul care vizează restituirea bunurilor culturale și altul privind transmiterea probelor în dosarele penale ce implică droguri, arme și explozibili. Ambele documente au fost aprobate de Parlament în prima lectură, joi, 29 octombrie. Autoritățile susțin că mecanismele prevăzute de aceste acorduri fie nu au fost aplicate, fie nu mai sunt necesare.

Primul acord la care Republica Moldova renunță a fost semnat la Minsk, în februarie 1992. Documentul prevedea colaborarea dintre statele participante pentru restituirea bunurilor culturale și istorice ajunse pe teritoriul altor țări.

În această categorie intră tablouri, sculpturi, manuscrise, documente de arhivă. De asemenea obiecte de muzeu și alte bunuri cu valoare istorică. Tratatul prevedea inclusiv crearea unei comisii comune. Aceasta urma să stabilească ce obiecte trebuie restituite și în ce condiții.

Sursa foto: Parlamentul Republicii MoldovaPotrivit Ministerului Culturii, mecanismul nu a fost pus în aplicare. În plus, Republica Moldova dispune în prezent de reguli naționale care stabilesc condițiile de protejare și recuperare a patrimoniului cultural. Acestea reglementează inclusiv scoaterea operelor de artă și a obiectelor istorice din țară. Precum și procedurile de recuperare a bunurilor exportate ilegal.

În timpul dezbaterilor din Parlament, secretarul de stat al Ministerului Culturii, Corneliu Cirimpei, a atras atenția asupra unor lucrări de artă aflate în colecțiile Muzeului Național de Artă al Moldovei. Este vorba despre cel puțin 350 de picturi și aproximativ 1.000 de lucrări grafice provenite din transferurile efectuate în perioada sovietică.

Potrivit oficialului, Rusia ar fi singurul stat din CSI care ar putea solicita restituirea unor asemenea bunuri în baza acordului din 1992.

Un alt caz menționat în timpul discuțiilor vizează solicitarea Poloniei de a primi înapoi trei tablouri din perioada barocului, aflate în Republica Moldova. Autoritățile poloneze cer restituirea acestora de aproape zece ani. Una dintre lucrări, „Răstignirea lui Iisus”, se află în colecția permanentă a Muzeului Național de Artă al Moldovei.

Deocamdată, autoritățile moldovene nu au elaborat un mecanism pentru soluționarea acestei solicitări.

Renunțarea la acordul CSI nu înseamnă însă că Republica Moldova nu va mai putea solicita sau restitui bunuri culturale. Potrivit autorităților, asemenea proceduri vor putea fi desfășurate în continuare în baza legislației naționale și a altor tratate internaționale.

Astfel, retragerea din acordul semnat la Minsk vizează un mecanism de cooperare care nu a fost aplicat, fără a elimina celelalte instrumente juridice disponibile pentru protejarea și recuperarea patrimoniului cultural.

Al doilea document din care Republica Moldova se retrage este un protocol semnat la Soci, în octombrie 2017. Acesta stabilește procedura de transmitere între autoritățile statelor participante a drogurilor, armelor, munițiilor și explozibililor ridicați în cadrul unor anchete penale.

Protocolul a intrat în vigoare pentru Republica Moldova în mai 2021. Cu toate acestea, potrivit Ministerului Afacerilor Interne, documentul nu a fost utilizat niciodată.

Secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Interne, Alexandru Bejan, a explicat că autoritățile moldovene nu au primit solicitări în baza acestui mecanism și nici nu au transmis astfel de cereri altor state.

Oficialul a precizat că retragerea din protocol nu va împiedica polițiștii și procurorii să colaboreze cu instituțiile omoloage din alte țări. Republica Moldova dispune de alte instrumente juridice care permit schimbul de informații și probe necesare în anchetele penale.

Potrivit reprezentantului Ministerului Afacerilor Interne, Republica Moldova este parte la peste 30 de acorduri și convenții internaționale care facilitează cooperarea în domeniul penal.

Unul dintre acestea este Convenția europeană de asistență juridică în materie penală, semnată la Strasbourg în 1959.