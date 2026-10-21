Politica

Republica Moldova are adăposturi pentru 350.000 de persoane. Câte sunt pregătite să ofere protecție și unde se află

Republica Moldova are adăposturi pentru 350.000 de persoane. Câte sunt pregătite să ofere protecție și unde se aflăSursa foto: IGSU
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Din cuprinsul articolului

Republica Moldova are 1.790 de adăposturi, cu o capacitate totală de peste 350.000 de persoane. Totuși, multe dintre acestea nu sunt pregătite să ofere protecție în cazul unei situații de urgență. Unele nu corespund standardelor minime de siguranță și au nevoie de reparații și investiții suplimentare. Informațiile au fost prezentate de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin.

Potrivit evaluării Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), în țară există aproape 1.800 de astfel de spații. Dintre acestea, peste 250 sunt destinate protecției civile și protecției antiradiații. Adăposturile sunt administrate atât de autoritățile publice, cât și de agenți economici din sectorul privat.

Ministra Afacerilor Interne a recunoscut că nu toate spațiile pot fi utilizate în condiții de siguranță. O parte dintre ele au degradat în timp, din cauza lipsei investițiilor.

„Avem diferite categorii de adăposturi: unele sunt gestionate de autoritățile publice centrale, altele de autoritățile publice locale, precum și de agenți economici, adică din domeniul privat. Vorbim despre un număr total de 1.790 de adăposturi, dintre care peste 250 sunt adăposturi de protecție civilă și antiradiații. Din păcate, nu toate corespund standardelor minime, fiind necesare investiții suplimentare și reparații”, a declarat Daniella Misail-Nichitin.

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Sursa foto: Ministerul de Interne

Peste 350.000 de persoane ar putea încăpea în adăposturi

Întrebată despre capacitatea totală a adăposturilor, ministra a precizat că acestea pot găzdui peste 350.000 de persoane. Totuși, capacitatea totală nu înseamnă că toate spațiile sunt funcționale sau că pot fi folosite imediat în cazul unei urgențe.

„În unele dintre ele cetățenii se pot adăposti, în altele – nu. Pentru că nu s-a investit o perioadă foarte îndelungată, acestea au degradat”, a explicat șefa Ministerului Afacerilor Interne.

Situația ridică semne de întrebare privind gradul de pregătire a infrastructurii de protecție civilă. Deși există un număr important de adăposturi, starea acestora diferă de la un spațiu la altul. Reparațiile și investițiile sunt necesare pentru ca acestea să poată fi utilizate în condiții de siguranță.

În cazul adăposturilor funcționale, autoritățile urmăresc asigurarea condițiilor minime de protecție. Acestea includ accesul la energie electrică și apă, precum și posibilitatea de a intra în spațiile respective. Potrivit ministrei, adăposturile sunt dotate și cu truse de prim ajutor.

Sursa foto: IGSU

Daniella Misail-Nichitin a subliniat că oamenii trebuie să fie pregătiți să aibă la îndemână și resurse de bază atunci când apare o situație de urgență.

„Apa, bineînțeles, este o resursă pe care fiecare persoană ar trebui să o aibă la îndemână, elementar – o sticlă cu apă atunci când se întâmplă ceva”, a punctat ministra.

Harta adăposturilor din Republica Moldova poate fi consultată pe pagina Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Aceasta le permite cetățenilor să identifice spațiile de protecție disponibile.

Harta adăposturilor, Republica Moldova

Sursa foto: IGSU

Sistemul MD-ALERT ar putea fi funcțional în 2027

Pe lângă infrastructura de adăpostire, autoritățile pregătesc un sistem de avertizare rapidă a populației. Acesta va permite transmiterea mesajelor de urgență direct pe telefoanele mobile ale cetățenilor.

Sistemul, denumit MD-ALERT, ar urma să devină funcțional în 2027, dacă procedura de achiziție va fi lansată la sfârșitul acestui an sau la începutul anului viitor.

„Sistemul MD-ALERT este unul destul de complex de avertizare a cetățenilor prin intermediul telefoniei. Dacă lansăm achiziția la finele anului 2026 sau la începutul anului 2027, pe parcursul anului 2027 ar trebui să îl avem deja funcțional”, a afirmat Daniella Misail-Nichitin.

Sistemul va avea rolul de a transmite rapid informații despre pericole și situații care necesită reacția imediată a populației. Astfel de notificări pot contribui la informarea cetățenilor și la transmiterea instrucțiunilor de protecție în situații de urgență.

Notificări de urgență prin aplicația EVO, până la lansarea sistemului

Până la operaționalizarea MD-ALERT, autoritățile pregătesc o soluție alternativă. Aceasta va fi integrată în aplicația guvernamentală EVO.

Modulul va permite transmiterea unor notificări despre pericole și a unor instrucțiuni privind măsurile pe care trebuie să le adopte cetățenii pentru a se proteja.

Soluția ar putea fi disponibilă chiar de la sfârșitul anului 2026. Aceasta ar urma să asigure o modalitate suplimentară de informare a populației până la implementarea sistemului național de avertizare.

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