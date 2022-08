Reprezentantul Rusiei la Viena, Mihail Ulianov, a declarat: „Nu există milă pentru poporul ucrainean”

În timp ce Rusia ucide sistematic în Ucraina, Reprezentantul Permanent al Rusiei la Organizațiile Internaționale din Viena, Mihail Ulyanov, lansează cu sârguință sprijin propagandistic pe Twitter.

Mihail Ulianov a fost convocat, duminică, de diplomația austriacă după ce a scris pe Twitter că „Nu există milă pentru poporul ucrainean”.

„În timp ce țara sa ucide sistematic în Ucraina, Reprezentantul Permanent al Rusiei la Organizațiile Internaționale din Viena, Mihail Ulyanov, oferă cu sârguință sprijin propagandistic pe Twitter”, scrie Bild.

După ce aceste cuvinte au declanşat un val de indignare pe reţelele sociale, ambasadorul rus a şters mesajul şi a declarat, ulterior, că a fost înţeles greşit, cuvintele sale fiind interpretate drept un apel la genocid împotriva ucrainenilor.

„Este un apel la genocid”. Așa a spus președintele parlamentului ucrainean Ruslan Stefanchuk. El a reacționat cerând cancelarului Austriei Karl Nehammer și președintelui federal Alexander van der Bellen să-l declare imediat pe Ulianov persona non grata și să-l expulzeze.

Dear @karlnehammer and @vanderbellen

I was surprised to read this message from the russian ambassador to Austria.

I am convinced that for such genocidal appeals, mr. Mykhail Ulyanov should be recognized as persona non grata in Austria and immediately deported from the country. pic.twitter.com/IE7AjlJEqr

— Ruslan Stefanchuk (@r_stefanchuk) August 20, 2022