Adevărul despre repatrierea aurului. Dezvăluiri senzaţionale ale consilierului BNR, Adrian Vasilescu. Care este miza acestei mutări

Consilierul guvernatorului BNR, Adrian Vasilescu a afirmat, marţi, că este total neadevărată ideea că PSD ar vrea să repatrieze aurul din Marea Britanie pentru a-l vinde. Vasilescu a explicat motivul pentru care a apărut acest lucru în spaţiul media.





"Se vorbește, pe fondul aceste măsuri pe care intenționează Parlamentul să aducă aurul din Marea Britanie acasă, că ar fi intenția PSD de a vinde aurul. Vă rog să rețineți exact: Astea sunt povești! Așa ceva nu există. În România, partidul care ar îndrăzni să vândă un gram de aur iese din istorie", susține consilierul guvernatorului BNR.

Potrivit condilierului BNR, motivuş acestei mutări este "de a șicana Banca Națională. Ăsta este punctul meu de vedere, nu este al Băncii Naționale. Altfel nu se explică pentru că nu este niciun raționament care să susțină o asemenea măsură".

Această mutare, adică repatrierea aurului ar însemna o cheltuială de zeci de milioane de euro, bani pe care BNR ar trebui să îi plătească, potrivit dcnews.ro

"Noi plătim 305.000 de lei anual pentru menținerea aurului în Marea Britanie. Ca să aducem aurul aici s-ar cheltui niște sume imense. În primul rând să îl iei de la Banca Angliei și să îl duci la aeroport trebuie să plătești escorta și serviciile secrete britanice, mașini de transport și așa mai departe, apoi avioane care să îl transporte, pe urmă de la Aeroport la Banca Națională, aici la București, din nou aceeași tevatură. Sunt milioane și milioane de euro care ar trebui plătiți. Care ar fi rațiunea de a se impune Băncii Naționale această cheltuială?", susține consilierul BNR.

O altă repercusiune a acestei măsuri ar fi, în accepțiunea lui Adrian Vasilescu, "credibilitatea României pe piața internațională. Ne-ar afecta. Noi ca cetățeni am resimți-o. Guvernul ăsta se împrumută în fiecare an, se împrumută zdravăn din străinătate. Cetățenii ar trebui să plătească impozite mai mari ca să susțină dobânzile care i-ar fi percepute Guvernului pentru împrumuturile pe care le face. Dovânzile ar crește substanțial" a spus concilierul guvernatorului BNR, Adrian Vasilescu

