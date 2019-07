Cu un istoric vast al medicinei în ramura familială, cu buncii și tatăl de aceeași profesie, prof A.V. Ciurea a știut întotdeauna că menirea lui este să salveze oameni, însă decizia a fost luată de părinți: „Consiliul familiei a decis în unanimitate să devin medic întrucât tradiția era respectată de trei generații”.

A devenit, astfel, unul dintre cei mai căutați neurochirurgi, în special în pediatrie, dar și un pedagog desăvârșit. A publicat nu mai puțin de 35 de cărți de specialitate, a condus spitalul Bagdasar-Arseni și a format numeroase generații de medici.

„Știința are mereu nevoie de credință”

Înainte de fiecare operație, Profesor Dr. A.V. Ciurea se roagă la Dumnezeu, pentru că „știința întotdeauna are nevoie de credință și miracol”.

„Cu greu m-am decis să mă specializez în neurochirurgie. A fost o întâmplare, dar nu o regret deloc. Am ajuns la excepționalul Profesor Constantin Arseni, care mi-a fost de asemenea și mentor, având curajul să-i transmit că nu doresc această meserie. Domnia sa, profesorul Constantin Arseni, după o privire extrem de pătrunzătoare, a fost de acord cu mine și m-am format treptat pe chirurgie generală, ortopedie și după aceea pe neurochirurgie”, a povestit chirugul pentru life.ro.

„Am fost complet de acord să mă împuște!”

„17 ani m-am specializat numai pe neurochirurgie pediatrică, strângând din dinți, lucrând zi lumină, învățând, citind, operând și iar am învățat, întrucât cu excepția șefei mele, Dr. Lenke Horvarth, nimeni nu cunoștea această meserie în țară: neurochirurgia pediatrică. Când am un copil pe masa de operație mă gândesc la părinții acestuia, dar și la Dumnezeu. (…) Un tată mi-a spus înainte de operație că dacă îi va deceda copilul, mă va împușca. Am fost complet de acord și am scris un articol intitulat „Medicina cu pistolul la tâmplă.” Operația a reușit!”, a povestit neurochirurgul.

Te-ar putea interesa și: