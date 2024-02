Renault a deschis lista de comenzi pentru SUV-ul Rafale. Prețul de pornire

SUV-ul Renault Rafale a fost denumit după un avion de vânătoare. Modelul așteptat de numeroși fani ai brandului poate fi deja comandat. De asemenea, compania a stabilit deja și prețul de pornire pentru noua mașină.

SUV-ul Renault Rafale poate fi comandat

Compania a deschis comenzile pentru acest model așteptat, însă doar pentru Franța. De asemenea, au fost stabilite prețurile pentru toate versiunile de motorizare.

Noul SUV Renault Rafale E-Tech a fost conceput cu un sistem de motorizare tip hibrid. Acesta poate fi deja comandat într-un singur stat din Europa. Francezii care doresc să conducă un astfel de exemplar, plătesc 45.000 de euro pentru a intra în posesia lui.

Echipare de top

Renault a deschis recent comenzile pentru acest model, însă doar pentru Franța. SUV-ul a fost prezentat în premieră anul trecut, fiind ulterior așteptat de numeroși fani ai brand-ului.

Modelul are o echipare de top, de tipul Esprit Alpine. În această variantă, prețul unui model ajunge la 49.000 de euro. De asemenea, SUV-ul este dotat și cu Sistemul 4Control. Cu ajutorul acesteia, direcția este mai precisă. O astfel de opțiune va costa 1.500 de euro. De asemenea, șoferii care aleg iacoperișul panoramic Solarbay, vor plăti în plus alți 1.500 de euro.

200 de CP pentru noul Renauld Rafale

Noul model a fost conceput cu un sistem hibrid și o putere totală de 200 CP. Totodată, SUV-ul va avea un consum mediu de 4,7 litri/100 km. Motorul de bază are 1.2 litri și are la bază două sisteme electrice. Unul dintre motoare este destinat demarajului, în timp ce al doilea are rol în suplimentarea puterii.

Mai mult, compania promite și o versiune de motorizare de 300 CP. Aceasta va avea o tracțiune 4×4 și urmează să fie lansată ulterior. În plus, modelul ca avea un al doilea motor de propulsie, instalat pe puntea spate.

SUV-ul așteptat de milioane de clienți se va pozționa între modelele Austral (4,51 metri) și Espace (4,72 m), având 4,71 metri.