Relația Andreea Bălan – Victor Cornea, sub semnul întrebării. Părinții tenismenului sunt revoltați

Relația Andreea Bălan-Victor Cornea, sub semnul întrebării. După doi ani de la divorț Andreea Bălan iubește din nou. Vedeta nu așteptat prea mult până să își oficializeze relația în fața fanilor ei.

Artista s-a afișat alături de iubitul mult mai tinerel în numeroase ipostaze. Mai mult, aceasta îl însoțește pe Victor Cornea inclusiv în deplasările pe care acesta le are prin prisma ocupației. Dincolo de acest tablou ideal, se pare că relația dintre Andreea Bălan și Victor Cornea nu e lipsită de probleme.

Relația Andreea Bălan-Victor Cornea, la judecata părinților

Andreea Bălan pare îndrăgostită lulea de noul ei partener. Totodată, aceasta a decis să îl lase pe Victor Cornea inclusiv în preajma celor două fiice pe care le are cu George Burcea. Imediat după divorț însă, vedeta mărturisea că nu va putea face acest pas prea curând.

Meditațiile Andreei Bălan

Astfel, Andreea Bălan a făcut o vizită în casa părinților tenismenului în Sibiu. Artista a făcut mărturisiri legate de momentul întâlnirii cu familia iubitului ei.

„În meditațiile mele vedeam un lan de floarea soarelui tot timpul și mă simțeam acasă. În momentul în care am ajuns la Sibiu, în casa părinților lui, am avut o revelație și un șoc de bucurie să văd că toată casa părinților lui era plină de buchete de floarea soarelui. Atunci am realizat că el este cel din meditațiile mele, că eu îl vedeam în acele meditații, că îl chemam și vedeam ce urma să se întâmple, dar era doar o chestiune de timp.”, a dezvăluit vedeta.

Vedeta este convinsă că prin intermediul meditațiilor a reușit să atragă această legătură în viața ei.

„Am fost atât fericită să realizez că el este acel suflet cald și bun din meditațiile mele și că astfel ne-am găsit, ne-am chemat unul pe celălalt”, a mai adăugat artista.

Relația Andreea Bălan-Victor Cornea, sub semnul întrebării

Dincolo de fericirea celebrului cuplu ar sta însă părinții tenismenului care nu ar fi de acord cu relația fiului lor cu Andreea Bălan.

„Părinții lui Victor i-au spus deja că ei nu se vor opune, dar că nu sunt deloc încântați. Nu s-au ascuns, au fost foarte clari. Nu o vor pe Andreea pentru că este prea expusă publicului, are și copiii. Ei sperau ca băiatul să-și găseasca o fată de vârsta lui sau mai mică, să se cunoască bine, apoi să se căsătorească.”, susțin surse din apropierea familiei sportivului, arată Cancan.ro.

Mai mult, familia sportivului nu ar fi deloc încântați de aparițiile mondene ale acestuia.