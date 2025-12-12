Reîncepe Festivalul Cătușelor. Rețeaua lui Coldea contraatacă

De la „Justiția capturată” de Recorder, la ultimele zile ale lui Ceaușescu. Radu Coșarcă și Dan Andronic, despre mizele momentului O nouă ediție a podcastului „7x7”, difuzat pe platforma Hai România, îi aduce față în față pe jurnaliștii Radu Coșarcă și Dan Andronic într-o analiză complexă a realităților care macină societatea românească și scena internațională.

De la investigațiile care cutremură sistemul judiciar, până la tensiunile geopolitice de la graniță și amintirea sângeroasă a lui decembrie 1989, cei doi trec în revistă șapte teme cruciale. Ediția de astăzi propune o radiografie dură a momentului, deschizând discuția cu cel mai dezbătut subiect din spațiul public recent: starea justiției.

Iată principalele subiecte dezbătute de Radu Coșarcă și Dan Andronic: Efectul Recorder: Justiția capturată și „casta” pensionarilor speciali Discuția debutează abrupt cu analiza impactului pe care cea mai recentă investigație Recorder l-a avut în societate. Cei doi jurnaliști analizează mecanismele prin care justiția pare să fi devenit imună la răspundere, transformându-se într-o „cetate asediată” care își apără privilegiile.

Subiectul pensiilor speciale este pus în oglindă cu realitatea economică a românilor, ridicând întrebarea: mai poate fi reformat un sistem care se autoprotejează atât de eficient? Alegeri București: Bătălia pentru „Coroana” politică Cu alegerile locale la orizont, Bucureștiul devine cel mai fierbinte câmp de luptă. Analiza se concentrează pe profilul candidaților și pe jocurile de culise care se fac pentru Primăria Generală.

Miza nu este doar administrativă, ci una de supraviețuire politică pentru marile partide, Capitala fiind trambulina esențială pentru alegerile prezidențiale. Coaliția de guvernare și balanța puterii Stabilitatea Coaliției PSD-PNL este pusă sub lupă. Coșarcă și Andronic discută despre cum se schimbă balanța puterii în interiorul executivului. Cine dictează, de fapt, agenda?

Tensiunile sunt în creștere, iar parteneriatul pare să fie testat de apropierea anului electoral, fiecare partid încercând să maximizeze capitalul politic în detrimentul celuilalt. Ucraina sub presiunea „ultimatumului de Crăciun” Pe plan extern, situația din Ucraina este critică. Analiza se îndreaptă spre impasul de pe front și presiunile internaționale tot mai mari pentru o soluționare – sau măcar o înghețare – a conflictului.

Ce înseamnă acest „ultimatum de Crăciun” și cât de aproape suntem de o schimbare dramatică a strategiei Occidentului față de Kiev? Strategia de securitate a SUA și Noua Ordine Mondială Într-un context global volatil, Statele Unite își redefinesc prioritățile. Discuția abordează noua viziune de la Washington și modul în care aceasta redesenează sferele de influență.

Cum se poziționează România în această Nouă Ordine, unde faliile dintre Est și Vest se adâncesc tot mai tare? Europa: Irelevanță globală și declin civilizațional Un punct nevralgic al discuției este starea Uniunii Europene. Cei doi jurnaliști comentează pe marginea documentelor strategice care invocă un declin al civilizației europene, prinsă între birocrație, criză economică și lipsă de viziune militară.

Este Europa condamnată la irelevanță pe scena mare a geopoliticii? Ultimele zile ale lui Ceaușescu (1989) În încheiere, podcastul face un arc peste timp către decembrie 1989. Radu Coșarcă și Dan Andronic rememorează și analizează ultimele zile ale dictaturii comuniste. O privire retrospectivă asupra haosului, a deciziilor fatale luate de cuplul Ceaușescu și a modului în care acele zile de foc continuă să influențeze România de astăzi, la 35 de ani distanță.

