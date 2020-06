O mie de oameni au fost aseara la Tiki Village. Era plin. Cu o saptamana in urma fusesera 500 de oameni. Degeaba am tinut scolile inchise timp de 4 luni. Degeaba se mai dau examene online in facultati. Degeaba s-au blocat concursurile pe posturi de 4 luni. Degeaba mai tinem mastile pe fata ca niste botnite. N-o fi niciun pericol la Tiki, dar degeaba am inchis scoli, spitale, statiuni, jumatate din economie. Daca cei o mie de aseara sunt sanatosi, atunci deschideti arenele sportive, festivalurile, sa faca toata lumea bani. Legea interzice evenimentele care au loc la Tiki. Deschiderea teraselor se refera strict la clienti asezati la masa, cu distanta de 2 metri intre mese. E interzis consumul de produse in picioare.Tiki e club in aer liber. Nu e terasa. Se bea si se danseaza in picioare, claie peste gramada. Administratorul Alex Costea (patron si al Cafenelei Piata Unirii) nu e nici precaut, nici prost. E tupeist. Omul vrea sa faca bani, sa-l intelegem, prosti sunt toti cei care respecta regulile. Autoritatile sunt corupte, nu vad bomba de 1.000 de oameni de la Tiki Village. Acolo-i Cecenia, stat in stat. Internetul e plin de poze facute in clubul de noapte, ai o groaza de marturii, dar politistii sunt la degetul mic al lui Costea. In Cafeneaua Piata Unirii (CPU), de exemplu, se fumeaza la subsol. Toata lumea trebuie sa respecte legea anti-fumat, numai Costea are imunitate. Nu-l vede nimeni. Am un prieten al carui baiat este adolescent si a venit acasa mirosind a tigara. "Te-ai apucat de fumat?", l-a intrebat tatal. "Nu, am fost in subsol la CPU, cu colegii, si se fumeaza, s-a impregnat in haine". Amicul meu s-a urcat in masina si s-a dus acolo, nu-i venea sa creada. A coborat scarile si s-a convins: "Da, ai avut dreptate, se fumeaza".Nu e vina lui Costea. E vina acestui stat de sulfe, e vina noastra ca nu le zgaltaim scaunele si nu-i bagam in sperieti. Noi ii votam in loc sa le rupem fasul. Costea are spate. Protectorul sau este autorul moral in fata caruia se prosterneaza oamenii legii. Acesta este Mihai Chirica. Iasul este Tara lui Chirica. Nu exista lege pentru Mihai Chirica. Hai si cu bomba biologica, ce tot o mai fusarim cu stat de drept, prefect, comandamente, institutii? Aici e Belarus.

Publicată de Gabriel Gachi pe Duminică, 14 iunie 2020