Reglementări în premieră mondială pentru combaterea sedentarismului în rândul copiilor din China

Un nou studiu arată că un program inovator din China pentru combaterea sedentarismului în copilărie funcționează. Potrivit studiului realizat de Universitatea din Bristol, restricțiile recente impuse de guvernul chinez companiilor de jocuri online pentru copii, temele pentru acasă și întreprinderile de cursuri particulare au redus semnificativ timpul total de sedentarism și timpul petrecut în diferite activități sedentare.

Măsurile au redus timpul de sedentarism cu 13,8%, adică mai mult de trei sferturi de oră. Constatările, publicate astăzi în International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, ar putea afecta politicile globale de îmbunătățire a sănătății fizice și mentale a copiilor.

”Aceste reglementări nu au mai fost încercate până acum”

Dr. Bai Li, de la School for Policy Studies' Center for Exercise, Nutrition, and Health Sciences din cadrul Universității, a declarat: „Acest tip de intervenție de reglementare în mai multe medii nu a mai fost încercat până acum. Copiii și părinții sau îngrijitorii lor au fost educați și încurajați să își schimbe comportamentul cu puțin succes”.

„Companiile de jocuri online, școlile și companiile de meditații private trebuie să respecte aceste reglementări. Această abordare diferită pare să funcționeze mai bine, deoarece îmbunătățește mediile copiilor și adolescenților, sprijinind un stil de viață mai sănătos.”

În 2020 și 2021, cercetătorii britanici și chinezi au analizat datele de supraveghere potrivite individual de la peste 7.000 de elevi din școlile primare și secundare înainte și după reglementări. Cele 14 orașe din regiunea Guangxi din sudul Chinei au recrutat 31 de participanți din mediul urban sau rural.

Mai puțin internet

Elevii au petrecut cu 46 de minute mai puțin timp în activități sedentare pe zi în această perioadă. Elevii din mediul urban, în special, au fost afectați mai mult decât cei din mediul rural. Timpul petrecut în fața ecranului pe telefoane mobile, console de jocuri portabile, tablete, televizoare, console de jocuri conectate la televizoare și calculatoare a scăzut cu 6,4% (10 minute).

După reglementare, elevii au avut cu 20% mai multe șanse de a respecta recomandarea britanică și americană privind timpul petrecut în fața ecranului de mai puțin de două ore pe zi.

Cercetătorii au constatat că elevii aveau de 2,8 ori mai multe șanse de a respecta limita de timp pentru temele pentru acasă impusă de guvernul chinez. De la 3,6 ori în școala primară la 2,1 ori în școala secundară, această probabilitate a scăzut.

Dr. Li, care conduce un masterat în nutriție, activitate fizică și sănătate publică, a declarat: „Constatările noastre sugerează că reglementările guvernamentale ar fi putut reduce comportamentul sedentar în rândul copiilor și tinerilor chinezi din regiune. Avem nevoie de mai multe cercetări pentru a vedea dacă astfel de intervenții funcționează în alte părți ale Chinei și în străinătate”.

Un studiu fascinant

Profesorul Boyd Swinburn, profesor de sănătate globală la Universitatea din Auckland și co-director al Centrului de colaborare al OMS pentru prevenirea obezității de la Universitatea Deakin din Melbourne, și fost co-președinte al WOOF Policy & Prevention, a declarat: „Acesta este un studiu fascinant, deoarece majoritatea intervențiilor pentru reducerea comportamentelor sedentare au folosit abordări educaționale mai degrabă decât măsuri de reglementare”.

„În timp ce realizarea unor reglementări similare în țări din afara Chinei ar putea fi o provocare, impactul reglementărilor arată cât de sensibile sunt comportamentele sedentare la condițiile și regulile de mediu predominante”, scrie medicalxpress.com