Aşa cum arată sursa citată, experţii în problemele feţelor regale, cei doi „au avut de la bun început o agendă”. Katie Nicholl este cea care a dezvăluit cum cuplul dorea să devină unul „regal internațional”.

Experta regala a afirmat că i s-a spus „foarte devreme” că acest plan avea să fie preocuparea lor principală. Tot Nicholl a precizat că Ducele și Ducesa de Sussex „nu au vrut să fie blocați într-un singur loc”.

După renunţarea la statutul de membri seniori ai Familiei Regale, cei doi s-au mutat în Canada, dar pe fondul pandemiei de coronavirus au decis să treacă graniţa în SUA.

În prezent, ei s-au stabilit în Los Angeles, într-un conac în valoare de 18 milioane de dolari, în care se află şi fiul lor Archie.

Experta regală Katie Nicholl a numit ruperea lor de Familia Regală Britanică „inevitabilă” , dar ceea ce i-a „surprins pe toţi” a fost viteza deciziilor celor doi.

Nicholl a mai explicat că în relația lor au existat semne timpurii ale felului diferit în care cei doi voiau să facă lucrurile.

Daily Mail a reamintit că revista americana Vanity Fair a relatat recent că Prinţul Harry se simte „în derivă” şi nu are prieteni în Los Angeles.

Conform Vanity Fair Ducele de Sussex are moralul jos de când a plecat din Canada împreună cu Meghan Markle și fiul lor de un an, Archie, pentru soarele din sudul Californiei.

„Are o mulțime de prieteni în comunitatea militară din U.K. și desigur îi este dor de ei. Este un moment foarte ciudat pentru noi toți, dar cred că lui Harry îi lipsește o structură a lui.

Nu are prieteni în L.A. cum are Meghan, și nu are un loc de muncă. În acest moment, el este un pic în derivă, dar nu va fi întotdeauna așa și el știe asta”, arată sursa citată.

Prinţul Harry şi Meghan Markle locuiesc într-un conac din Beverly Hills, în valoare de 18 milioane de dolari şi deținut de magnatul media Tyler Perry.