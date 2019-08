În ultima perioadă s-a muncit serios la Casa Regală: naşterea principelui Louis, căsătoria regală a lui Harry cu Meghan Markle, naşterea lui Archie, implicările personale ale lui Kate Middleton şi William, căsătoria prinţesei Eugenie de York şi cea de a 70-a aniversare a pinţului Charles, iar toate aceste evenimente au solicitat personalul la maxim iar acum vine răsplata.

După cum relatează The Sun, Elisabeta a II-a a acordat angajaţilor săi o mărire cu 4% la salariu şi o zi de concediu în plus pe an. Este vorba, după cum notează tabloidul, de un gest pe care personalul l-a apreciat foarte mult.

”Sunt toţi foarte fericiţi” a făcut cunoscut un angajat al reginei. ”Este cea mai bună mărire pe care am avut-o în ultimii ani”. Bonusul, după cum spun alte surse, e valabil doar pentru aceia care câştigă mai puţin de 56.375 de sterline pe an, care reprezintă circa o treime din cei 1.200 de persoane care muncesc pentru regină la Buckingham Palace, la Balmoral şi la Sandringham.

Oricum, venitul anual al reginei, reglat de ”subvenţia suverană”, care garantează familie regale un procent din proprietăţile zise ale Coroanei, dar aparţinând Statului şi care s-a mărit din nou în ultima perioadă, ajungând la 82 de milioane de sterline anual.

Te-ar putea interesa și: