Suverana reprezintă o sursă de inspirație pentru multe femei care apreciază stilul, rafinamentul, eleganţa, dar şi bijuteriile alese cu bun-gust.

Regina Marii Britanii are un accesoriu căruia i-a rămas fidelă: perlele. Acestea au au fost prezente în multe evenimente în cei 68 ani de domnie.

Elisabeta a II-a are talent apare când vine vorba despre integrarea perelelor în orice ținută.

Totuşi, autoarea cărții „Bijuteriile Reginei”, Leslie Field, susţine că altul este motivul pentru care perlele sunt atât de prezente în alegerile Reginei.

Una dintre explicaţii este legată de o poveste emoționantă despre un colier format din trei șiraguri de perle.

Firul poveştii începe în copilăria Elisabetei a II-a şi are la bază o tradiție din Familia Regală Britanică, în prim-planul căreia apare Regina Victoria, care dăruia fiecărei fiice și nepoate câte o perlă la fiecare aniversare.

Astfel, până la vârsta de 18 ani, respectivele aveau suficiente perle pentru a-şi putea crea un colier

Leslie Field a mai dezvăluit în volumul citat că Regele George al VI-lea, tatăl Reginei, a continuat tradiția, dar acesta i-a oferit Elisabetei a II-a şi un lănțișor din platină.

De asemenea, Regele George al VI-lea a adăugat câte două perle pentru fiecare zi de naștere a fiicei sale, în loc de două, cum era tradiţia.

Povestea colierului cu trei șiraguri de perle a început în 1935, an în care Regele George al VI-lea i l-a oferit Elisabetei a II-a.

Şi sora ei Margareta a primit unul, dar cu doar două rânduri de perle. Ambele podoabe au fost purtate la încoronarea părinților, în 1937.

De atunci, Elisabeta a II-a nu s-a despărțit de ele, ca o dovadă a faptului că amintirea aceea este una dintre cele mai preţioase pentru ea.

Deşi are bijuterii în valoarea de milioane de lire, Regina Elisabeta a II-a nu le poartă zilnic. Fiind atât de multe, cineva trebuie să se ocupe de întreţinerea lor.

Această sarcină îi revine chiar Reginei Marii Britanii, care preferă să facă asta în locul unui profesionist.

Metoda folosită de ea e la îndemâna oricui şi nu este nevoie decât de puţin gin, o băutură alcoolică foarte apreciată în Regatul Unit.

Acest detaliu a fost dezvăluit în cartea The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe, scrisă de autoarea Angela Kelly, stilista și confidenta Elisabetei a II-a.

„Ginul și apa reușesc să dea diamantelor regale mai multă strălucire”, a precizat Angela Kelly, care a avut ocazia de curăţa şi ea bijuteriile regale.

În cartea autobiografică se mai arată că dacă tratamentul cu gin nu era eficient, Angela folosea și detergent de vase.

Conform publicației Chemistry World, alcoolul în concentrație mare dizolvă praful și grăsimile, care pot face pietrele prețioase să se mătuiască.

Se recomandă ca diamantele să fie scufundate în gin sau în vodcă, iar la același tratament pot fi supuse safirele, smaraldele și rubinele.

Procedura nu este recomandată şi în cazul perlelelor, din cauza faptului că acestea își vor pierde strălucirea.

sursa: viva.ro