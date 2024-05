Monden Reghe și Prodanca, scandal pe avere. Cine pe cine a furat







Joi, 9 mai, a început un nou episod din războiul Prodan – Reghecampf. Sunt acuzații de furt, dar și cuvinte grele venite din partea Anamariei Prodan. Cei doi, care sunt încă soț și soție, se luptă pentru bunurile care ajung depăsesc siguranță sute de mii de euro.

Laurențiu Reghecampf, plângere penală pentru furt

Joi, 9 mai, Laurențiu Reghecampf (48 de ani) s-a prezentat la sediul Poliției din Snagov pentru a reclama furtul, petrecut acum două luni, al unei mașini Ferarri și a unui Maybach Mercedes din fața vilei în care locuia împreună cu Anamaria Prodan. Totodată, a menționat că a fost sustrasă și o ambarcațiune de lux de pe lac, deținută de familie. Reghecampf a subliniat că aceste bunuri sunt deținute pe firmă, ceea ce înseamnă că ele aparțin în proporție de 50/50 și celuilalt acționar al firmei, Anamaria Prodan.

„M-am adresat Poliției pentru că au dispărut anumite bunuri de valoare pe care le lăsasem în casa familiei. Bunurile la care mă refer nu sunt comune, ci îmi aparțin în totalitate sau parțial, ca asociat cu 50% în firma pe care am deținut-o împreună. Nu mă interesează cu cine locuiește în casa noastră, dacă este alt bărbat, ori dacă acesta beneficiază de bunurile respective. Ci vreau să mă asigur că nu au fost înstrăinate, așa cum am descoperit că una dintre mașini ar fi fost trecută de pe firmă pe persoană fizică, fără nicio hotărâre AGA. Pe de altă parte, anunț în premieră că am hotărât să-l acționez în judecată și pe avocatul doamnei, Oleg Burlacu, pentru prejudicierea imaginii. Acesta a afirmat că aș fi fost urmărit penal, în condițiile în care aceste date sunt totalmente false. Nu mai tolerez lipsa de bun simț, de respect!”, a declarat Laurențiu Reghecampf pentru cancan.ro.

Avocatul lui Reghecampf, Adrian Căvescu, a precizat că după ce a fost depusă plângerea penală, antrenorul s-a prezentat pentru a reclama furtul, fără a cunoaște identitatea autorului.

A plecat cu una dintre mașinile „furate” când a părăsit casa în care locuia cu Anamaria Prodan

Cu ceva timp în urmă, presa din România a dezvăluit că atunci când Laurențiu Reghecampf a decis să părăsească domiciliul conjugal, a luat cu el Rolls-ul familiei, o mașină achiziționată în timpul căsătoriei și care era deținută în co-proprietate cu Anamaria Prodan, încă soția lui în acte.

Ulterior, antrenorul a fost surprins în presă, într-o serie de imagini, conducând mașina Rolls prin Craiova și având-o pe Corina Caciuc, actuala sa parteneră, drept pasageră. De asemenea, o altă mașină, Rubicon, a fost luată de antrenor și dată fiului său, Luca Reghecampf. Și această mașină de lux a fost achiziționată în timpul căsătoriei cu Anamaria Prodan.

În acea perioadă, impresara nu a mers la Poliție pentru a reclama furtul mașinilor din curte, ci s-a mulțumit să facă declarații.

„Este ok. Să ia ce vrea. Nu va mai putea face nici un sfert din ce a făcut alături de mine. Poate să ia ce mașini vrea, multe le-a vândut și ne-a mințit că a făcut accidente mari cu ele.

Altele s-au dus pe apa Sâmbetei, altele au fost cadouri oferite la << prietene>>. O să ajungă rău. Măcar acest Rolls, care este cadoul meu pentru el, să-l păstreze ca să nu se facă de râs, căci va ajunge să meargă cu taxiul dacă va mai avea bani și de taxi.

Deși, la cum îl cunosc, va ajunge plin de datorii. Va pierde în scurt timp totul, va vinde totul se va alege praful de tot ce a luat de acasă și o să sfârșească râs de toată țara și hulit de tot fotbalul“, declara atunci Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan a izbucnit după plângerea penală făcută de Laurențiu Reghecampf

Anamaria Prodan nu a tăcut din gură nici de această dată și a aruncat cuvinte grele cu privire la situația din prezent:

„Nu am ce să explic. Lumea deja știe. Ați văzut declarația mea de acum trei ani ?! Mă cutremur și eu. Noi suntem încă soț și soție. El a luat cam tot ce a putut în ani … Eu nu m-am gândit că va lua bunurile copiilor. Am dormit pe mine. Dumnezeu, însă, nu a dormit. Și a dat după suflet fiecăruia.”

„Ferarri este luat de mama mea cu acte”

„Ce mai are făcut lângă mine am păstrat acasă. Sunt ale copiilor mei. Ce-i drept, nu prea a mai lăsat nimic. Este adevărat însă că Ferarri este luat de mama mea cu acte doveditoare, facturi, tot ca la carte. Vă dați seama că eu nu fac și nu am făcut infracțiuni. Chiar și așa totul este dobândit în timpul căsătoriei și trebuia să deschidem partaj, însă eu la fel om bun nu m-am gândit că fură și vinde totul. Ce să-i mai fac acum?

Furtul între soți, practic, nu există. Nu mai am ce să-i iau. E plin de datorii. El nu mai are nimic. Și casa în care stă e a unui prieten vechi de-al nostru. Nu a achitat-o și nu cred că va mai putea decât dacă cere de pe la alte persoane împrumut. Are datorii mari și noi am rămas blocați când ne-au sunați toți. Eu nu am ce să fac, degeaba mă sună pe mine. Să nu îi mai dea nimeni, asta le spun tuturor”, a declarat Anamaria Prodan, pentru Click!

Anamaria Prodan: „Totul a fost al mamei mele!”

„Este executat silit pe tot ce are și este în degringoladă. Acesta este finalul unui mare talent! Am dat 3 ani și s-au împlinit 3 ani până la decădere. Din cel ce sclipea în Champions League, vedeți ce a ajuns azi. Și decăderea o să fie și mai rea, acesta este doar începutul. Ce vedeți prin ziare sau ce declară el pe la prieteni, gen că e milionar, că are case de milioane, zeci de apartamente, afaceri peste afaceri, sunt numai minciuni. Totul a fost al mamei mele! Salariile lui din fotbal au fost normale, nu au fost sumele care s-au vehiculat. Dintr-un salariu pe un an al lui își lua un Ferarri și un Mercedes, și gata se termină salariul pe an! După ce mai mânca ?! Mama mea a fost stâlpul lui și susținerea lui. Avocații mei au dosare cu împrumuturi semnate de Reghecampf, în fața mamei mele este mic și se face de râs zilnic. Mă doare să-l văd în situația asta. E foarte rău că Mihai Rotaru i-a blocat dreptul de a antrena, căci altceva nu știe să facă. Să înțeleaga toată lumea și să nu mă mai sune că i-au împrumutat bani și nu le mai răspunde la telefon. Să nu îi mai împrumute nimeni bani. Nu e solvabil! Nu are de unde să i returneze. Omul este executat silit și nu reușește să și achite datoria față de Craiova. Stă acasă și nimeni nu-l angajează, deci singura variantă era să încerce să mai ia ceva de acasă să vândă și să-i achite lui Mihai Rotaru datoria. Însă, s-a terminat și asta …Acum nu mai dormim. Nu ne mai poate lua nimic. Ajunge atâta somn pe mine nu?! Am dormit suficient 16 ani! Repet! Nu îi mai împrumutați bani că nu are nimic decât licența de antrenor, certificat de naștere și buletin, dacă nu le-a pierdut și pe alea. Licența aia de antrenor tot eu l-am ajutat cu greu să o ia! Of…Am uitat. Mai are hainele de acum 3 ani în șifonier și datorii mari peste tot! Ăsta e adevăratul milionar Reghecampf“, a mai declarat Anamaria Prodan, pentru Click!

Reghecampf are de achitat datorii de sute de mii de euro

Potrivit celor mai recente informații, Laurențiu Reghecampf se află în proces de executare silită pentru jumătate din casa situată la Snagov, acțiune întreprinsă de patronul Universității Craiova, Mihai Rotaru, conform dosarului de executare silită nr. 1024/2024.

Momentan, Laurențiu Reghecampf (48 de ani) are interzis să preia conducerea unei echipe din Liga 1. Această interdicție este impusă de Comisia de Disciplină și Etică din cadrul FRF din cauza unei datorii către Universitatea Craiova.

După plecarea de la Universitatea Craiova în septembrie 2023, Laurențiu Reghecampf și-a încheiat colaborarea și cu echipa arabă Al Tai. Cu toate acestea, antrenorul ar putea reveni pe bancă în Superligă, întrucât se află într-un litigiu cu patronul echipei, Mihai Rotaru.

La momentul respectiv, antrenorul a convenit cu Mihai Rotaru să plătească clauza de reziliere în valoare de 300.000 de euro. Deoarece nu a respectat acest angajament, șeful echipei oltenilor a apelat la comisii. Comisia de Disciplină l-a obligat pe antrenor să achite suma restantă de 320.000 de euro, în ciuda afirmațiilor lui Reghecampf conform cărora suma ar fi fost mai mică, de 200.000 de euro. Recent, Mihai Rotaru a dezvăluit că 100.000 de euro au fost plătiți sau urmează să fie plătiți, sugerând că situația s-ar putea clarifica în curând.