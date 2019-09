FC Viitorul a mai bifat o victorie pe teren propriu, după ce luni gruparea din Ovidiu s-a impus în jocul cu cei de la Poli Iași, scor 2-1. Gică Hagi, antrenorul și finanțatorul grupării constănțene, a trecut rapid peste succesul elevilor săi și a făcut scandal în timpul conferinței de presă.

S-a legat din nou de Dan Petrescu

Mai întâi, „Regele” a ținut morțiș să le reamintească celor care îl contestă că nu se gândește încă la un nou titlu cu Viitorul și că rămâne un manager modest, chiar dacă a evoluat la două dintre cele mai importante cluburi din Europa, Barcelona și Real Madrid: „Din primii șase, sunt singurul care am spus că nu suntem înscriși la campionat, dar uite că suntem acolo. Toți s-au înscris la titlu. Eu sunt acolo și am zis că nu, eu vreau play-off, pentru că eu îmi văd măsura. Am atâta experiență, încât știu că nu e bine să vorbești în fotbal înainte. Asta face parte din strategie, din experiență, din ce am eu mai bun (…). Unii știu și li se pune un nod în gât. Sunt singurul care a jucat la Madrid și la Barcelona”.

Apoi, Hagi a reaprins conflictul cu Dan Petrescu, tehnicianul CFR-ului, deși discuția din conferință se referea la prestația arbitrilor din jocul de luni. „Eu sunt Petrescu, ca să plec de la meci? Băi, oamenilor, voi credeți că eu sunt Petrescu? Cu tot respectul pentru Dan, și avea dreptate, dar eu nu am plecat de la meci. Eu stau aici, mă. Când e greu eu ies, nu fug. Eu de zece ani bag bani în fotbalul românesc (…)”, a tunat managerul Viitorului.

Vrea sau nu vrea să fie selecționerul României?

În ultima fază, fostul mare decar al „Generației de Aur” s-a supărat pentru faptul că n-a fost inclus în sondajul GSP privind tehnicianul care l-ar putea înlocui pe Cosmin Contra în care FRF va decide să renunțe la actualul selecționer. Hagi a refuzat să revină la cârma naționalei și în timpul mandatului lui Răzvan Lucescu, după care, deseori, a declarat răspicat că nu are tentația de a redeveni selecționerul României. Practic, „Regele” s-a contrazis în acest caz: „Au fost pe listă nu știu câți antrenori. Dar chiar așa, să vă bateți joc de mine? Chiar să nu fiu pe listă? E lipsă de respect! Sunt antrenor în România de 4 ani și jumătate. Ați văzut numele meu pe acolo? E nesimțire, nu mai e bun simț. Chiar așa? Până unde vreți să vă duceți?”.

Te-ar putea interesa și: