Regele Charles, primele declarații despre cancer. Mesajul suveranului aflat sub tratament

Regele Charles a fost diagnosticat cu cancer în timp ce era supus unei proceduri mărirea prostatei. În vârstă de 75 de ani, suveranul britanic nu a dat publicității detalii legate de diagnosticul pe care l-a primit. Biroul de presă al Casei Regale a transmis doar că regele suferă de o formă de cancer.

Suveranul britanic a transmis prima declarație din momentul în care a fost diagnosticat cu cancer. Cu acest prilej, regele Charles a mulțumit „din suflet” celor care i-au fost alături în această perioadă și i-au transmis mesaje de încurajare și mângâiere, relatează SkyNews. Mesajul a fost transmis de la Sandringham, în Norfolk, unde s-a retras regele Charles împreună cu regina.

Pe lângă mulțumirile adresate publicului, pentru urările de bine, monarhul în vârstă de 75 de ani a făcut referire și la decizia sa de a-şi dezvălui public boala.

Totodată, în mesajul său, suveranul și-a exprimat recunoștința față de profesioniștii din domeniul medical. De asemenea, regele Charles a vorbit despre importanța organizațiilor caritabile care luptă împotriva cancerului.

În noua sa declaraţie, regele nu a dezvăluit alte detalii despre tipul cancerului de care suferă sau despre stadiul bolii. De asemenea, nu a făcut referire nici la tratamentul la care este supus.

King Charles has released a thank you message for “the many messages of support and good wishes” that he has received in response to recent cancer diagnosis. pic.twitter.com/UISYE3KV9c

— Royal News Network (@RNN_RoyalNews) February 10, 2024