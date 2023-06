Regele Charles a avut o solicitare neașteptată la Cotroceni. A cerut să îl cunoască personal pe șeful SRI

Regele Charles al lll-lea i-a transmis președintelui Iohannis ca după discuțiile oficiale, vrea să îl cunoască personal pe directorul Serviciului Român de Informații, Eduard Hellvig.

”Vreau să-l întâlnesc și să-i strâng mâna”, i-a spus Regele Charles, președintelui Iohannis.

Voința monarhului britanic a fost repede îndeplinită, directorul SRI fiind chemat de urgență la Cotroceni, încă în timpul discuțiilor oficiale, pentru a fi prezentat înaltului oaspete din Regatul Unit.

În perioada în care fost prinț moștenitor al tronului britanic, Charles a fost „patronul spiritual” al comunității serviciilor de informații din Marea Britanie. Din această calitate, Regele Charles a lucrat și directorul SRI și cu principalul serviciu de informații.

A făcut un compliment frumos României

Monarhul britanic a vorbit despre România ca despre țara unde se simte acasă, și a evocat trecutul familiei sale și gradul de rudenie cu fostul Rege Mihai al României.

„Nu pot să descriu plăcerea pe care o am să vizitez România. Vă mulțumesc dvs. pentru cuvintele frumoase și generozitatea arătată. Cred că au trecut 25 de ani de la prima mea vizită în acastă țară remarcabilă. Când am venit am simțit o legătură profundă cu țara. Regele României era vărul regelui Marii Britanii, iar Regina Maria era descendentă a familiei britanice. Tatăl meu a fost vărul Regelui Mihai. Întotdeauna m-am simțit acasă în România”, a spus Regele Charles al lll-lea.

Amintiri cu Regele Mihai

Regele Charles a mai făcut referiri și la amintiri legate de Regele Mihai, cu care tatăl său, Prințul Filip, Duce de Edinburgh, a fost verișor.

”Regele României era vărul Regelui Marii Britanii, iar Regina Maria era descendent al Familiei Regale britanice, iar tatăl meu a fost vărul Regelui Mihai și aveau amintiri din copilăria comună petrecută aici. Întotdeauna m-am simțit acasă în România. În toți acești ani am avut bucuria de a putea călători prin toată țara și am întâlnit români din toate domeniile. Am avut astfel posibilitatea de a fi martori la prima mână a dezvoltării extraordinare care a avut loc și care este o mărturie a energiei, inovativității și rezistenței dvs”, a spus Regele Charles.