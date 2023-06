Regele Charles al lll-lea a făcut cel mai frumos compliment României: Întotdeauna m-am simțit acasă

Regele Charles a fost primit la Palatul Cotroceni, în cadrul unei ceremonii de stat, cu gardă de onoare, de către președintele Klaus Iohannis.

Monarhul a salutat soldații din garda de onoare în limba română, după care a avut o discuție neoficială cu șeful statului.

La ieșire, regele Charles a făcut cele mai frumoase complimente țării noastre, a căror valoare nu poate fi egalată nici de către cea mai iscusită strategie de marketing.

„Nu pot să descriu plăcerea pe care o am să vizitez România. Vă mulțumesc dvs. pentru cuvintele frumoase și generozitatea arătată. Cred că au trecut 25 de ani de la prima mea vizită în acastă țară remarcabilă. Când am venit am simțit o legătură profundă cu țara. Regele României era vărul regelui Marii Britanii, iar Regina Maria era descendentă a familiei britanice. Tatăl meu a fost vărul Regelui Mihai. Întotdeauna m-am simțit acasă în România”, a spus Regele Charles al lll-lea.

Tinerii din România l-au impresionat pe regele Charles

Regele Marii Britanii a explicat și de ce iubește așa de mult România. El a spus că este impresionat de sătenii care nu au renunțat să facă agricultură ca acum 50 de ani, sau de peisajele și pădurile care nu au fost încă defrișate.

”Am întâlnit români din toate domeniile. Am fost impresionat de reprezentanții tinerei generații, în toate domeniile. (…) România și-a păstrat pădurile, peisajele rurale și modele de agricultură sustenabilă. În continuare aici sunt numeraose specii care au dispărut în Europa sau lume: cu atât mai prețioasă devine. Cu atât mai mult prețuiesc prietenii mei din România”, a spus regele Charles.

Iohannis i-a mulțumit Regelui Charles

În cuvântul său, președintele Românei i-a mulțumit regelui Marii Britanii pentru dragostea pentru care o poartă pentru țara noastră, și cum micile lui exemple, casele cumpărate în Transilvania, au impulsionat comunități întregi să păstreze valorile tradiționale, pe care au fost pe punctul să le piardă.

De exemplu, casa cumpărată de Regele Charles al lll-lea, la Viscri, a fost transformat întreaga zonă într-un loc unde turismul se face în case vechi de zeci de și poate chiar sute de ani, cu arhitectura lor tradițională veche.

”Vă transmit în numele tuturor românilor aprecierea și recunoștința noastră pentru implicarea autentică în protejarea și celebrarea unor valori care țin de însăși identitatea națională: natura, peisajul rural din țara noastră, dar și moștenirea culturală bogată. Localnicii povestesc cum, datorită interesului Majestății Voastre, frumusețea satelor și a tradițiilor lor a trecut granițele. Le-ați reamintit cât de prețioase sunt tradițiile, obiceiurile, meșteșugurile moștenite de generații și faptul că acestea nu își pierd valoarea în fața erei vitezei și a tehnologiei, ci dimpotrivă, potrivit stiripesurse.