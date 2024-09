Regăsit după șapte decenii, dintr-o joacă. Povestea bărbatului răpit la șase ani dintr-un parc

Un bărbat răpit în 1951, când avea doar șase ani și se juca într-un parc din California, a fost descoperit după mai bine de șapte decenii. Acest lucru a fost posibil grație unui test ADN, precum și unor fotografii și articole din ziare vechi.

Nepoata a reușit să-și găsească unchiul, pe Luis Armando Albino, după ce căutarea a fost declanșată când a făcut un test ADN online „doar pentru distracție”.

Fata a reușit să-și găsească unchiul, care trăia pe coasta de est a Statelor Unite, cu ajutorul poliției, FBI-ului și al departamentului de justiție.

Pe 21 februarie 1951, o femeie l-a ademenit pe Albino, care avea atunci șase ani, să părăsească parcul din West Oakland, unde se juca alături de fratele său mai mare, promițându-i în spaniolă că îi va cumpăra dulciuri.

Femeia l-a răpit pe băiatul născut în Puerto Rico și l-a dus pe coasta de est, unde a fost crescut de un cuplu care l-a tratat ca pe propriul lor fiu.

De-a lungul celor peste 70 de ani în care Albino a fost dispărut, el a rămas mereu prezent în sufletele celor dragi, iar fotografia lui era vizibilă în casele rudelor, conform declarațiilor nepoatei sale.

Boy abducted in California in 1951 found alive after 73 years.

Luis Armando Albino was just six years old when he was abducted from a West Oakland park in 1951 by a woman who lured him with the promise of candy. He had been playing alongside his older brother, Roger, who was ten… pic.twitter.com/xRXLi7jL5I

— BoreCure (@CureBore) September 21, 2024