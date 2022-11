Reforma pensiilor speciale, pregătită pentru adoptare. Va fi prezentată peste câteva zile

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a declarat că proiectul legislativ privind reforma pensiilor, care vizează și reglementări pentru pensii speciale, va fi înaintat Guvernului în câtevz zile. El a menţionat că încă se poartă discuţii politice în privinţa jalonului referitor la pensii din PNRR. Ministrul Muncii a fost invitat în plenul Camerei Deputaţilor, la dezbaterea „Ora Guvernului”.

„Vor fi respectate prevederile Curţii Constituţionale, vor fi respectate prevederile din PNRR, în rest suntem pe ultimele discuţii şi proiectul va fi înaintat Guvernului. În câteva zile înaintăm către Guvern şi către Comisie, după care îl înaintăm în Parlament”, a spus Marius Budăi.

Oficialul guvernamental a comentat situația pensiilor militare, insistând că acestea nu sunt pensii speciale și că au fost reglementate prin noile proiecte de lege.

„Ideea mea a fost de la început şi am spus tot timpul că pensiile militarilor nu sunt pensii speciale, însă o să avem proiectul de final. Ceea ce pot să vă spun acum este că am fost extrem de transparent, spre deosebire de ceea ce s-a făcut când s-a scris proiectul, şi am discutat în paralel şi cu Comisia şi cu Banca Mondială, dar şi cu cei interesaţi”, a precizat Marius Budăi.

Marius Budăi trage concluziile în două zile

Marius Budăi a mai arătat, în Parlament, că în maximum două zile vor fi puse concluziile finale pe proiectul de lege privind reforma sistemului de pensii. El a precizat că documentul ce urmează să fie supus dezbaterii și aprobării îndeplineşte toate criteriile din PNRR, acest lucru fiidn confirmat și de experții Băncii Mondiale.

„Concluziile finale vor fi trase în maximum două zile, iar draftul de proiect, care deja este pe final, vă asigur că îndeplineşte toate criteriile din PNRR. Proiectul de act normativ respectă întocmai criteriile din PNRR şi anume: perioada de contribuţie minimă va fi egală şi poate chiar mai mare pe alocuri decât cea prevăzută în sistemul public de pensii, se va reduce cheltuiala cu plata acestor drepturi, iar cuantumul pensiei nu va depăşi cuantumul salariului”, a mai spus Marius Budăi.

Ministrul a adăugat că Banca Mondială, în calitate de consultant, a trimis la Bucureşti reprezentaţi care au purtat discuţii cu sindicatele, cu patronatele, dar şi cu reprezentanţi ai ministerelor şi instituţiilor beneficiare de pensii şi indemnizaţii de serviciu. În urma consultărilor a fost elaborate un raport care stă la baza proiectului de lege.

„Acest proiect în curând va fi transmis către Guvern spre aprobare, către CSM, spre avizare, după care va fi înaintat Comisiei Europene şi depus în Parlamentul României”, a subliniat Marius Budăi.

Ministrul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Marius Budăi, a fost invitat, luni, 21 noiembrie, în plenul Camerei Deputaţilor, la dezbaterea „Ora Guvernului” pe tema pensiilor speciale. Dezbaterea a fost solicitată de grupul parlamentar al USR şi este intitulată „Stadiul îndeplinirii jalonului 215 din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă – Intrarea în vigoare a cadrului legislativ pentru reducerea cheltuielilor cu pensiile speciale – şi care sunt paşii concreţi făcuţi de Ministerul Muncii pentru a duce la îndeplinire la timp acest angajament”.