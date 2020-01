Metrorex bate un nou record. Compania care administrează rețeaua de tren subteran a Capitalei a scos la licitație, pe 23 ianuarie, ridicarea și repunerea pe șine a garniturii care a deraiat acum fix un an în depoul Berceni, potrivit libertatea.ro. În Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) a apărut, la finalul săptămânii trecute, la aniversarea unui an de la deraiere, anunțul de licitație. Trecută sub numele “Proiectare și execuție lucrări de intervenție pentru punerea în siguranță a trenului CAF 1322-2322 din Depoul subteran Berceni (ridicare, degajare și repunere pe șine)”, licitația se va încheia, probabil, abia luna viitoare. Și abia apoi vor începe lucrările pentru ridicarea trenului și repunerea acestuia pe șine.

Trenul e suspendat de pe 26 ianuarie 2019. Atunci, două vagoane ale acestuia au sărit de pe șine după ce metroul, care gara în depoul Berceni, a rupt un parapet de protecție. Ambele au rămas suspendate la aproape doi metri înălțime față de nivelul terasamentului. Mecanicul a fost transportat la Spitalul Bagdasar-Arseni cu răni minore, iar reprezentanții Metrorex au spus că vor declanșa o anchetă internă.

“O locomotivă care conducea un tren de metrou în depoul subteran din Berceni s-a lovit de un parapete, într-o activitate de manevră. Trenul nu circula cu călători şi nu a fost pusă în pericol siguranţa circulaţiei”, spuneau oficialii Metrorex. Apoi s-a așternut liniștea. În urmă cu două luni, șeful sindicatului de la metrou, Ion Rădoi, dădea vina pe softul spaniolilor de la CAF, trenul fiind produs de firma iberică. ”Din 26 ianuarie și până acum unul dintre trenuri este agățat pe niște pereți ai depoului Berceni, de 6,5 milioane de euro, și nu-l putem da jos pentru nu știm ce se întâmplă cu plafonul, riscă să se ducă cu totul, să le cadă în cap oamenilor de acolo”, spunea Rădoi pentru Libertatea, în emisiunea La Fix, moderată de Adriana Nedelea.

Liviu Daniel Dinu, directorul de exploatare al Metrorex, a fost contactat de Libertatea pentru a afla de ce s-a scos la licitație această lucrare abia acum.Acesta a declarat că este o lucrare unicat și anterior s-a efectuat expertiza structurii, ulterior întocmindu-se caietul de sarcini. El a prezentat și pașii operațiunea de repunere pe șine.

Simplificat, urmează făcute, în principal, următoarele lucrări: Trebuie tăiat planșeul de deasupra trenului pentru intervenția echipelor de specialitate- pe aici vor fi coborâte cabluri de oțel ce vor fi folosite pentru mutarea trenului și a vagoanelor; Va fi ridicat și pus pe șină vagonul cel mai puțin avariat; Se va monta o cale de rulare provizorie pentru scoaterea vagoanelor neafectate și a vagonului cel mai puțin avariat; Demontarea vagonului grav avariat și transportul său separat.

În Marea Britanie, asemenea operațiune a fost rezolvată în două zile după un grav incident care a avut loc pe 5 iulie 2017, când o garnitură de tren cu peste 500 de persoane la bord a deraiat între stațiile Mile End și Bethnal Green. Opt persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după accident. Traficul a fost reluat parțial pe 6 iulie 2017, iar totul a revenit la normal după 2 zile, pe 7 iulie 2017.

Te-ar putea interesa și: