Chiar dacă oaspeții sunt mai puțini față de aceeași perioadă a anului trecut, respectiv numărul lor fiind la jumătate, respectarea distanței a fost o provocare. Acest lucru în specia la stațiunea Costinești.

Tinerii s-au înghesuit să se distreze pe plaja din Costinești, după ce au scăpați de emoțiile examenelor. Au fost 25 de mii de oaspeți în stațiune, potrivit operatorilor care-și desfășoară activitatea în domeniul turismului.

Ce le-au spus turistele reporterilor

Fete cu ochelari de soare: „Este, este, este foarte aglomerat”.

Reporter: „Pentru voi nu este nicio problemă?”

Fată: „Nu, nu, suntem tinere, ne place”.

Tânăr: Am venit să ne relaxăm, să ne simțim bine, să ne distrăm.

Reporter: Ce înseamnă distracție în pandemie?

Tânăr: Pentru noi nu există pandemie.

Tânăr: Virusul nu are cum să se apropie de noi.

Reporter: Serios?

Tânăr: Bere încontinuu, trebuie să ne hidratăm gâtul, nu știți regulile? Noi am citit regulamentul, bere încontinuu.

Reporter: Vă este teamă când vedeți atîția oameni?

Bărbat: Nu îmi este teamă, nu mă gândesc la nimic, numai la distracție.

Bărbat: De ce îți este frică nu scapi.

Bărbat: Eu cred că nu este virusul asta…

În stațiunea Mamaia, cei peste 30.000 de turiști au putut stea mai distanțați, datorită celor opt kilometri de plajă.

Pe Plaja Modern din Constanța, un ritual neobișnuit a adunat duminică după-amiază, peste 200 de persoane. În timp ce turiștii, intrigați, filmau un botez oficiat în apă marii, și-au făcut apariția polițiștii. Participanții la botez au reușit să fugă și au scăpat de sancțiuni .

