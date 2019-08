Reclamă PRO-GAY în Ungaria! Fidesz vrea să boicoteze produsele companiei

Boldog a fost protagonistul unui videoclip în care aruncă într-un canal un flacon de Coca Cola. Ecoul declaraţiilor politice care au urmat pro şi contra sloganului Coca Cola a fost atât de puternic încât a captat și atenția presei străine în acest caz.

Cele mai multe publicaţii au subliniat că lansarea campaniei Coca Cola i-a iritat pe membrii partidului naţionalist condus de Orbán Viktor.

Publicaţia The Guardian a scris că firma multinaţională a sincronizat lansarea campaniei cu festivalul de muzică Sziget care se desfăşoară pe insula Margit din Budapesta şi atrage an de an sute de mii de fani ai muzicii rock, pop, hip-hop, metal etc.

Anul acesta sloganul festivalului era „Love Revolution” şi Coca Cola a dorit un slogan care să fie în consonanţă cu tematica festivalului.

In rândul maghiarilor creşte numărul acelora care acceptă cuplurile homosexuale sau lesbiene, de aceea este incert, dacă apelul deputatului Boldog la boicotarea produselor Coca Cola va avea ecou.

Ziarul a citat şi publicaţia neoficială a partidului Fidesz: Pesti srácok – pe care a calificat-o ca „neonazistă” – care a scris că „Lobby-ul homosexualilor asaltează Budapesta”.

A subliniat că premierul maghiar Orbán Viktor luptă împotriva imigranţilor, ia poziţie fermă în favoarea omogenităţii etnice, susţine că doreşte să apere tradiţiile creştine europene, este împotriva egalităţii în drepturi a cuplurilor de acelaş sex, dar propune conviaţuirea paşnică a homosexualilor şi heterosexualilor, potrivit The Guardian

Între timp şi firma Coca Cola a dat publicităţii un comunicat, conform căruia aceasta susţine valorile fundamentale ale festivalului Sziget, unde se aşteaptă să participe 500.000 persoane (la data comunicării încă nu se terminase evenimentul n. r.).

„Credem că atât heterosexualii, cât şi homosexualii au dreptul să iubească acea persoană pe care o doresc şi aşa cum vor ei” – scrie în documentul Coca Cola. Fidesz nu a dorit să comenteze pentru The Guardian scandalul, a precizat doar că ungurii au dreptul să decidă daca vor să bea sau să nu bea Coca Cola.

Agenţia de ştiri Reuters l-a citat pe Dombos Tamás, activistul organizaţiei de apărare a drepturilor homosexualilor numit Háttér, care a spus că guvernul este homofob, dar este conştient că în societate din ce în ce mai mulţi îi acceptă pe homosexuali.

„Simţământul nostru este că vor să testeze reacţia populaţiei. Nu se poate exclude că acum după Uniunea Europeană, imigranţi, socieatatea civilă şi persoanele fără adăpost a sosit rândul oamenilor LGBTQ. Dar câteodată este greu să apreciem că în cazul acesta este vorba despre o strategie sau doar pur şi simplu despre homofobie existentă”, spunea Dombos.

Organizaţia Háttér a realizat în anul 2018 un studiu, din care rezultă că aproape două treimi dintre cetăţeni maghiari sunt de acord ca homosexualii să trăiească aşa cum doresc ei. Procentul care a avut această opinie în anul 2002 a fost sub 50%.

In Polonia această problemă a creat o disfuncţionalitate în comunicarea partidului de guvernământ Dreptate şi Justiţie (PiS).

PiS a lansat o campanie împotriva homosexualilor, probabil ca să mobilizeze electoratul rural. O revistă de orientare conservatoare a distribuit viniete cu textul „zonă liberă de LGBTQ” şi câteva oraşe s-au declarat astfel de zone. Populaţia însă a fost reticentă să se alăture campaniei, aşa că aceasta a fost oprită.

În România, în octombrie 2018, guvernul a organizat un referendum pentru modificarea Constituţiei în sensul ca legea fundamentală să interzică fără echivoc căsătoria între persoane de acelaşi sex.

Referendumul însă nu a fost validat din cauza lipsei de cvorum. În Ungaria preşedintele parlamentului Kövér László a declarat că adopţia făcută de un cuplu homosexual este „pedofilie morală”.

Coca Cola nu este prima firmă multinaţională cu care Fidesz se războieşte. Cu doi ani în urmă, un scandal similar s-a declanşat în jurul etichetei berii Heineken. Atunci guvernul maghiar a pierdut procesul împotriva gigantului olandez.

