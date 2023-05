Recep Tayyp Erdogan felicitat pentru succesul în alegeri. Putin, Macron, Zelenski sau Orban, printre cei care i-au transmis omagii sultanului de la Ankara

Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a fost reales duminică, în cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale. El și-a convocat susținătorii în fața complexului prezidenţial din Ankara și le-a transmis că învingătoarea alegerilor este Turcia.

„Nu doar noi suntem câştigătorii. Turcia este câştigătoarea. Naţiunea noastră cu toate segmentele sale este câştigătoarea. Democraţia noastră este câştigătoarea. Nimeni nu a pierdut. Au câştigat 85 de milioane de oameni. Acum este timpul să ne unim pentru obiectivele noastre naţionale şi pentru visurile naţionale, lăsând deoparte toate dezbaterile şi conflictele privind perioada electorală”, a spus Erdogan, potrivit aa.com.tr.

Odată cu anunțarea rezultatelor în alegeri, Recep Tayyp Erdogan a primit mai multe mesaje de felicitare din partea unor șefi de state și de guvern. Vladimir Putin l-a felicitate pe Recep Tayyip Erdogan pentru realegere, arătând că victoria în alegeri este reprezintă o dovadă a susținerii de care se bucură.

„Victoria în alegeri a fost rezultatul muncii dumneavoastră altruiste la conducerea Republicii Turce, o dovadă evidentă a susţinerii poporului turc a eforturilor dumnevoastră de a consolida suveranitatea statului şi de a purta o politică externă independentă”, i-a transmis Vladimir Putin lui Erdogan.

De altfel, cei doi sunt aliați vechi, iar Turcia a adoptat o poziţie mai neutră faţă de Moscova, chiar binevoitoare, în războiul din Ucraina. Erdogan speră că va reuși să redreseze economai țării, aflată în cădere liberă cu ajutorul Moscovei.

Un alt lider european care s-a grăbit să-i transmită felicitări pentru realegerea în funcție a fost Emmanuel Macron, președintele Franței. El a evocat provocările uriașe cu care se confruntă cele două state, Franța și Turcia. Macron i-a transmis lui Erdogan un mesaj de felicitare, pe Twitter, atât în limba franceză, cât și în turcă. Președintele Franței a vorbit despre „pacea în Europa, viitorul Alianţei noastre Nord-Atlantice, Marea Mediterană”.

„Împreună cu preşedintele Erdogan, pe care-l felicit pentru realegerea sa, vom continua să avansăm”, a încheiat Emmanuel Macron.

Și Volodimir Zelenski l-a felicitate pe președintele Erdogan pentru realegere. Liderul de la Kiev i-a transmis președintelui Turciei că mizează pe consolidarea parteneriatului strategic în beneficirul celor două țări, dar și pe ocooperarea pentru securitate și stabilitate în Europa.

„Îl felicit pe președintele Erdoğan pentru victoria sa în alegerile prezidențiale. Contăm pe consolidarea în continuare a parteneriatului strategic în beneficiul țărilor noastre, precum și pe întărirea cooperării pentru securitatea și stabilitatea Europei”, a transmis Zelenski.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 28, 2023

La France et la Turquie ont d’immenses défis à relever ensemble. Retour de la paix en Europe, avenir de notre Alliance euro-atlantique, mer Méditerranée. Avec le Président Erdogan, que je félicite pour sa réélection, nous continuerons à avancer.

Premierul maghiar Viktor Orban s-a numărat printre primii politicieni care l-au felicitat pe Erdogan. El i-a transmis mesajul chiar dacă rezultatele alegerilor nu au fost transmise oficial. Viktor Orban i-a transmis un mesaj pe Twitter „pentru victoria sa electorală de necontestat”.

Congratulations to President @RTErdogan on his unquestionable election victory! Tebrikler, Sayın Cumhurbaşkanı! pic.twitter.com/I1IR7g3EWe

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) May 28, 2023