Recensământul a început bine, anunță BNS

De când a început recensământul populației, recenzorii au vizitat aproximativ 65.000 de case, și circa 127.000 de persoane au completat formulare de recensământ, a anunțat directorul general al Biroului Național de Statistică, Oleg Cara.

Recensământul a început bine

„În general, activitatea la recensământul locuințelor și al populației, care a început pe 8 aprilie, decurge conform programului. Orice întreprindere este plină de dificultăți, mai ales la început.

Actualul recensământ presupune integrarea mai multor metode și tehnologii noi, inclusiv un sistem de informare geografică utilizat pentru determinarea locației clădirilor, iar în acest caz depindem de calitatea hărților prin satelit și a conexiunilor la internet”, a declarat directorul Biroului Național de Statistică.

El a relatat că, în primele zile, unii angajați au avut unele dificultăți în utilizarea tabletelor, dar pe măsură ce trece timpul și capătă experiențp, astfel de incidente devin mai puțin frecvente.

Chestionare în rusă, găgăuză, ucraineană, bulgară și română

Vorbind despre chestionarele pentru recensământul populației, Oleg Cara a clarificat că procesul de elaborare a chestionarelor și discutarea acestora a început în decembrie 2022.

„Au avut loc o serie de consultări publice pe teme și, în final, pe chestionar. Au avut loc consultări cu societatea civilă și instituțiile interesate cu privire la chestionare; BNS a primit sute de propuneri și comentarii. La elaborarea chestionarului și perfecționarea acestuia s-au ținut cont de prevederile legii, definindu-se lista domeniilor care ar trebui incluse în chestionar, recomandări internaționale, chestionare utilizate la recensămintele anterioare, 2004 și 2014”, a declarat Oleg Cara.

El a adăugat că un mare avantaj al recensământului din acest an este utilizarea chestionarelor digitale, care mărește eficiența anchetei și reduce timpul de colectare. În plus, au fost elaborate formulare de recensământ care sunt disponibile în rusă, găgăuză, ucraineană, bulgară și română.

Recensământul, participare obligatorie

Oleg Cara a amintit că participarea la recensământ este obligatorie, iar datele furnizate de cetățeni sunt strict confidențiale și protejate de lege.

„Vrem să colectăm date de înaltă calitate și exacte despre situația demografică, socială și economică, dar nu pot fi obținute decât dacă fiecare cetățean, fiecare casă, fiecare clădire participă la recensământ. Prin urmare, îndemnăm cetățenii să coopereze și să furnizeze date exacte”, a subliniat șeful departamentului.Recensământul populației și al locuințelor a început pe 8 aprilie și va dura trei luni.

Până pe 7 iulie, aproximativ 4.000 de inspectori vor merge din uşă în uşă pentru a colecta date despre populaţie şi caracteristicile acesteia, precum vârsta, sexul, etnia, nivelul de educaţie, ocupaţia etc., precum şi despre locuinţa şi condiţiile de viaţă, de ex. , dotata cu sistem de canalizare si alimentare cu apa, regim de incalzire etc.

Recensământul se efectuează la fiecare 10 ani și este un eveniment la nivel național care oferă o imagine demografică completă a țării. Datele culese la recensământ vor oferi informații pentru elaborarea politicilor de stat, naționale și locale necesare dezvoltării economice și sociale a țării.