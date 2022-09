Recensământ 2022. Statul român nu a achitat banii pentru recenzori. Neplata sumelor, justificată printr-un tertip administrativ

O femeie pe nume Laura Abrudan (numele real a fost protejat) a reclamat că deși a participat ca recenzor la Recensământ, realizând 12 – 20 chestionare pe zi, nu a fost remunerată pentru munca sa.

Eșecul Recensământului populației din România, detaliat de un recenzor nemulțumit

„Eram în șomaj și voiam să fac bani, că nu mă mai ajungeam. Ieșeam din casă la 7 dimineața și reveneam seara târziu. Prima surpriză neplăcută am avut-o cu doamna A., de la Direcția Județeană de Statistică. Timp de 3 săptămâni nu mi-a prelucrat niciun chestionar, iar după 3 săptămâni se adunaseră deja circa 300 de chestionare. Așa că și-a permis să mă certe că de ce îi dau eu atât de mult de lucru și că, din cauza mea, va trebui să muncească și în weekend. Deși mi se arondase o zonă foarte – să-i spunem precară-, eu am terminat-o și am cerut o zonă nouă, tot în ideea de a face bani. Am fost refuzată, deși reprezentanții INS se plângeau public că nu au recenzori suficienți.

Vă pot spune că afară erau temperaturi de peste 40 de grade. Pe teren fiind, nu aveai acces la toalete. Aveai de-a face uneori cu respondenți care adoptau un comportament agresiv. Mi s-a întâmplat să merg și de 7 ori, în zile diferite, la ore diferite la aceeași adresă. În final tot nu mi-a deschis nimeni. M-am lovit de lipsa de colaborare a exact celor din aparatul de stat implicați în procesul de recensământ. Tableta se bloca, se descărca, sistemul refuza să îmi încarce chestionarele recenzate”, a povestit femeia sub anonimat.

Totuși, recenzorii nu știu nici acum când vor fi plătiți pentru munca lor, așa cum nu este precizat nici în contractul încheiat cu statul român. Nu se cunoaște nici numărul de chestionare validate în cazul fiecărui recenzor, astfel că va fi imposibil de cuantificat efortul depus de aceștia în procesul de recenzare.

Statul român se dezice de responsabilități prin invocarea birocrației greoaie

Neplata salariilor recenzorilor a fost posibilă printr-un tertip administrativ. Aceștia au fost angajați de Primării, care ar trebui acum să achite plățile, dar instituțiile locale spun că așteaptă ca banii să fie trimiși de Ministerul Finanțelor. Ministerul Finanțelor, însă, spune că are nevoie de aprobarea Guvernului, mai exact a unei hotărâri de Guvern care să permită efectuarea plăților, inițiată de INS.

Acum, acest proiect se află în dezbatere publică și ar urma să fie aprobat în cadrul unei ședințe de Guvern, asta după ce va fi primit avizele din partea ministerelor de resort. Abia apoi Guvernul va trimite banii către Ministerul de Finanțe, la rândul său având de trimis banii către Primării. Acestea din urmă vor trebui să ia legătura cu fiecare recenzor pentru a fi înmânați banii.

Există ambiguități inclusiv legate de Ministerul la care se află acum proiectul, dar și legate de data la care se vor obține aceste avize și, mai ales, neclarități cu privire la ziua în care recenzorii își vor primi banii. Conform unor foști angajați ai Trezoreriei Statului, procedurile ar putea dura între 4 luni și chiar un an. Suma totală de achitat pentru recenzori este de 192 de milioane de lei, conform Hotnews.ro.