Rebecca Prodan Dumitrescu a devenit, la doar 21 de ani, patroana echipei Hermanstadt, preluând clubul de la mama sa. Deși cariera tinerei se îndrepta într-o altă direcție, spre modelling, ea spune că fotbalul aduce foarte multă bucurie și de aceea a acceptat să se implice în afacerea familiei.

„Mi-am dorit să aplic ceea ce m-au învățat familia și școala. Încet, încet, noi, cei patru frați, trebuie să ducem mai departe micul imperiul pe care părinții nostru l-au construit de la zero. Fotbalul aduce atâta bucurie…”, a precizat fiica impresarei de fotbal.

Potrivit spuselor sale, relația cu ceilalți membri din conducerea clubului este normală, deoarece aceștia sunt profesioniști și se comportă cu ea ca atare:

„Eu sunt omul care ascultă și învață. Și oamenii de la Hermannstadt au fost foarte OK, nu m-am simțit nicio clipă privită ca o… hai să zic ciudățenie… Nu sunt nici prima, nici ultima femeie în structura de conducere a unui club de fotbal (…) La Sibiu este un grup de profesioniști, oameni cu educație, care discută la un alt nivel și care nu fac lucrurile «pe genunchi»”.

Fiica impresarei a povestit, într-un interviu, între altele, unde studiază și cum se înțelege cu ceilalți membri ai familiei sale.

Rebecca Prodan Dumitrescu a precizat că, în prezent, studiază administrarea afacerilor în lumea modei, la o celebră școală de profil din Milano – Istituto Artistico dell’Abbigliamento Marangoni, după ce a luat contact cu lumea modei la vârsta de 14 ani, la „Bucharest Fashion Week”, unde a obținut un premiu pentru cel mai tânăr model.

„(Studiez – n.red.) Business and Administrations in Fashion. Cum se conduce, cum se administrează o afacere în lumea modei… Am început la New York, cu o bursă la «Parsons» (n.a. – Parsons School of Design), dar m-am mutat în Italia, la Milano, acum trei ani… sunt în ultimul an la «Marangoni»”, a precizat Rebecca Prodan Dumitrescu.

Ea a precizat că efortul financiar pe care îl face familia pentru a o susține la școală este foarte mare și din acest motiv nu-și poate permite să fie pe locul doi.

„Familia mea mi-a oferit tot ce am visat și tot ce mi-am dorit. Serios, fără nicio exagerare. Învăț să ajung cineva în viața. Încerc să mă revanșez și să le mulțumesc pentru toate eforturile financiare pe care le au făcut pentru mine. Nu este un efort financiar mic. Dimpotrivă. Pentru acest lucru nu am voie să fiu pe locul 2 în meserie și în viață. Niciodată!”, a relatat tânăra patroană de la Hermanstadt.

Rebeca Prodan a mai precizat că familia contează foarte mult pentru ea și că se înțelege foarte bine cu mama ei, care a învățat-o să se descurce singură.

„Cu mama am cea mai frumoasă relație de pe pământ. Chiar dacă stăm în țări diferite, mama și familia mea sunt modelele vieții mele. Mama ne-a învățat să fim independente și să ne descurcăm în viața fără ajutorul nimănui. Orice membru al familiei Prodan Dumitrescu Reghecampf este unic în ceea ce face și ceea ce face este perfect. Suntem unici, fără falsă modestie … Și ca familie, și luați individual”, a mai spus Rebecca Prodan Dumitrescu, potrivit unui interviu acordat fanatik.ro.