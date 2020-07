Real Madrid s-a impus în fața celor de la Villarreal cu scorul de 2-1, joi seara, în etapa cu numărul 37 a campionatului spaniol. Astfel, echipa din Madrid devine pentru a 34-a oară campioană a Spaniei la fotbal.

Madrilenii au câștigat în meciul de joi seara datorită „dublei” reuşite de atacantul francez Karim Benzema care a înscris în minutele 29 și 77 din penalty. De cealaltă parte, oaspeții au înscris în minutul 83 prin prin Iborra. De menționat că internaţionalul român de tineret Andrei Raţiu nu a jucat pentru Villarreal, ci a stat pe banca de rezervee.

După reușita de joi seara, echipa antrenată de Zinedine Zidane a înregistrat un avans şapte puncte în fața marilor rivali de la FC Barcelona. Înainte de etapa finală a campionatului spaniol, Real Madrid a acumulat 86 de puncte și urmează să joace ultimul meci, în deplasare la Leganes. Madrilenii au reușit să înscrie 68 de goluri și au încasat doar 23, având cea mai buna defensivă din întreg campionatul.

„Este o victorie enormă. Aţi trăit-o împreună cu mine. A fost complicat, a fost un campionat foarte complicat de câştigat. Dar am crezut cu tărie, am muncit din greu, pentru că eu cred în ceea ce fac, am pus la punct lucruri, am crezut, şi jucătorii în mod special. Sunt fericit pentru ei. Sunt cel mai fericit om în seara asta. Poate nu sunt foarte expresiv, dar în interiror, sunt foarte fericit”, a spus Zidane, la finalul meciului.

De altfel, Barcelona a pierdut, în mod surprinzător, pe teren propriu, la un scor similar – 2-1 – în fața celor de la Osasuna Pamplona.

Jose Arnaiz , în minutul 16 şi Roberto Torres în al patrulea minut de prelungiri a partidei (90+4) au înscris pentru oaspeți, în timp ce pentru catalani, golul de onoare a fost marcat de vedeta Lionel Messi în minutul 62. Messi a dat gol dintr-o lovitură liberă dictată de arbitrul partidei, împotriva celor din Pamplona.

Trebuie spus că Osasuna a jucat cu un om mai puţin începând din minutul 77, când a fost eliminat Enric Gallego.

După această victorie, din penultima etapă a campionatului, Real Madrid a obţinut primul său titlu din anul 2017 și până în prezent, întrerupând hegemonia rivalei FC Barcelona.

Condusă de pe bancă de Zinedine Zidane, din 2016, cu o întrerupere de un an, în 2018, Real Madrid a reușit să câștige trei Ligi ale Campionilor, un titlu în La Liga – campionatul Spaniei, o Supercupă a Spaniei, două Supercupe ale Europei, două titluri în Campionatul Mondial al Cluburilor și două titluri de cel mai bun antrenor al anului.