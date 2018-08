Prima reacție a Simonei Halep, după calificarea în „careul de ași” de la Cincinnati

Simona Halep, numărul 1 mondial, a acces, aseară, în semifinalele turneului de la Cincinnati (Ohio/SUA), dotat cu premii totale de 2.874.299 dolari.





Românca a dispus, în „sferturi”, de Lesia Tsurenko (Ucraina, 44 WTA), în minimum de seturi, scor 6-4, 6-1. Halep, principala favorită a turneului, a a avut un început modest de meci. A fost condusă cu 4-1 și a cerut intervnția lui Darren Cahill. Imediat după sfaturile australianului, constănțeanca a câștigat 10 game-uri la rând.

„Cred că intervenția lui Darren a schimbat jocul. A venit pe teren și mi-a zis ce trebuie să fac. Eram un pic cam obosită și am pierdut primele game-uri fără să-mi dau seama și fără să mă gândesc la ce anume fac pe teren. Lesia este o adversară puternică, este dificil să joci împotriva ei. Am întâlnit-o acum multă vreme și nu știam la ce să mă aștept, dar mă simt foarte bine, mai ales că am jucat două meciuri în aceeași zi și am reușit să le câștig pe amandouă. Sper ca în viitor să nu se mai întâmple asta (n.r. - să dispute două meciuri într-o singură zi), dar asta este, nu putem să oprim ploaia. A fost la fel pentru toată lumea, nu am de ce să mă plâng.

Multe s-au schimbat în ultimele 12 luni. Am câștigat un Grand Slam și acum sunt mai relaxată pe teren. De fapt încerc să fiu. Sunt mult mai motivată și încrezătoare acum, când intru pe teren. E minunat să simți că publicul te încurajează. Este o atmosferă foarte frumoasă aici și datorită vouă este mereu frumos să intru pe teren”, a declarat Simona Halep la finalul partidei.

Astăzi, de la ora 23:00 (în direct la Digi Sport 2), Simona Halep o va întâlni pe Aryna Sabalenka, în semifinale.

