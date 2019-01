Reacţie EXPLOZIVĂ a ministrului Carmen Dan la adresa preşedintelui Klaus Iohannis. „Sabotează absolut orice acţiune a Guvernului”

Preşedintele Klaus Iohannis a sesizat luni Curtea Constituţională a României în legătură cu legea privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul ordinii şi siguranţei publice. Acest lucru a nemulţumit pe ministrul afacerilor interne, Carmen Dan care a afirmat ulterior că a observat "o insistenţă" a preşedintelui Klaus Iohannis în a "sabota" orice acţiune a Guvernului.





"Nu am avut ocazia să-i spun ceea ce gândesc, pentru că domnul Iohannis, până să atace la CCR pachetul pe autoritatea poliţistului, nu a avut interesul să-mi spună că are această intenţie sau că are anumite neclarităţi şi să putem avea un dialog pe marginea acestui subiect. (...) Observ o insistenţă a preşedintelui de a sabota absolut orice acţiune a Guvernului", a declarat Carmen Dan, potrivit agerpres.ro

Legea supusă controlului de constituţionalitate are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul ordinii şi siguranţei publice în scopul adoptării unor măsuri care să conducă la creşterea capacităţii de intervenţie în acest domeniu, prin instituirea instrumentelor legale necesare exercitării atribuţiilor de serviciu sau îndeplinirii misiunilor, dar şi a celor necesare asigurării unei protecţii juridice şi fizice a personalului angajat. Şeful statului precizează, în sesizarea de neconstituţionalitate, că legea a fost adoptată fără solicitarea avizului CSAT.

