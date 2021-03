Prim redactorul-șef adjunct al Evenimentului Zilei, Mirel Curea, a avut o reacție cu privire la reacțiile care au existat după ce a anunțat că a contractat virusul SARS-Cov-2.

Mirel Curea a anunțat că a fost depistat pozitiv cu SARS-CoV-2, dar, din fericire, virusul se manifestă într-o formă ușoară. Chiar dacă situația e tragică în lume din cauza coronavirus, un număr de urmăritori ai jurnalistului EvZ s-au amuzat de situație și nu au înțeles că sfaturile oferite de Mirel Curea le pot salva viața într-un moment.

Ce a declarat Mirel Curea

“O veste bună! Proștii sunt mult mai puțini decât par

Astăzi, am fost cu mare jenă la M. Balș, la control, cu sentimentul că le ocup inutil timpul oamenilor de acolo. În afară de miros „Pa!” nu mai am nicio manifestare. M-am dus însă, pentru că m-am oferit voluntar pentru un studiu medical important. Am considerat că este de datoria mea ca, alături de sute de mii de oameni din toată lumea, să contribui și eu la eforturile de combatere a acestei nenorociri.

Măcar atât să fac, pentru semenii mei, așa cum și alții au făcut posibil ca eu nu zac acum în vreun ATI, plus ca să merit pe deplin înjurăturile pe care mi le adresează fel de fel de imbecili, pentru că îi îndemn pe oameni să se apere și le expun în detaliu ceea ce aflu și ceea ce trăiesc personal.

Că tot veni vorba despre proști. Cu privire la postarea mea din 10.03., aceea în care anunțam că am ieșit pozitiv la test, dar că mulțumită vaccinului dezvolt o formă ușoară, am o veste bună. Din 1740 de reacții, doar 159 au fost ale unor oligofreni, care au găsit ceva de râs în faptul că în urma vaccinării am făcut o formă derizorie de boală, adică vaccinarea și-a atins scopul.

Asta înseamnă un procent de 9%. Câte un prost din 10 în 10 oameni deștepți este chiar bine!

Reiau:

Unu, nu ignorați semnele de boală deja clasice: roșu în gât, usturimi nazale, rinoree, dureri de cap. Nu le puneți pe seama lui „am răcit nițel”. La primul semn, test și sunat la medic.

Doi, vaccinul nu permite decât dezvoltarea unor forme ușoare de boală.”, a scris Mirel Curea pe pagina personală de Facebook.