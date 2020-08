Localitatea Ciucea a ajuns cunoscută la nivelul României pentru că aici a locuit marele scriitor Octavian Goga, care a cumpărat și un castel pe care ulterior l-a donat Statului.

Ca în proverbul „să faci ce zice popa, nu ce face popa”, ziua, primarul Radu Abrudan raportează la Prefectura Cluj cum se chinuie el mai bine să păstreze normele sanitare pe raza comunei, iar seara participă la petreceri, pe manele, unde nimeni nu păstrează nicio regulă.

Petrecerea cu pricina a avut loc joi seara, la o cabană de pe raza comunei Ciucea, fiind ziua unui cunoscut pădurar din zona.

Deputatul de Cluj Horia Nasra a făcut public filmul cu comentariul: „La Ciucea, primarul și viceprimarul dansează pe manele în plină pandemie, alături de un pădurar renumit în zonă. Oare autoritățile statului dorm sau dacă este primar de la PNL închidem ochii și ne prefacem că nu am văzut nimic?”, a scris deputatul Nasra.

Contactat de reporterul EvZ, primarul Radu Abrudan a recunoscut că a participat la petrecere și a spus că nu s-a gândit nicio clipă la normele sanitare, fiind vorba despre un număr mic de persoane.

„Da domnule, am fost la o petrecere. Ce să zic, că nu am fost? Petrecerea a fost aseară. Au participat maxim 20 de persoane. Pădurarul respectiv nici nu este de la noi din sat. Am fost cu niște prieteni și ne-am distrat. Acum sunt la Primăria Ciucea unde lucrez pentru oamenii din comună. A fost și viceprimarul și mai multe persoane. Unul dintre ei a filmat. Acum nu pot să le caut telefoanele la toți”, spus Abrudan.

Edilul mai spune că cei de la PSD fac scandal deoarece un sondaj de opinie, făcut recent, îl indică pe el cu 80 la sută din intenția de vot a oamenilor. „Am dreptul să mă duc. Nu am făcut nimic ilegal. Cei de la PSD încearcă să facă tot felul de măgării. Nu am făcut nimic ilegal”, a mai spus primarul.