Răzvan Simion și Daliana, nuntă în secret. Evenimentul ar fi avut loc în străinătate

Răzvan Simion și Daliana s-ar fi căsătorit în secret în Japonia, iar cel care i-a dat de gol a fost chiar prietenul prezentatorului. Ei au plecat într-o vacanță de o săptămână în Japonia, loc în care au făcut și pasul cel mare.

„După ce ani la rândul am mers eu la ”birou” la Răzvan, a venit rândul lui să vină la mine la „birou” – prin lumea mare. De data asta cu grupul nostru în Japonia, să ne bucurăm împreună de spectacolul cireșilor înfloriți. Data viitoare unde, tizule?! 😀 P.S. Casă de piatră cu minunata Daliana!”, a scris acesta pe rețelele de socializare.

Răzvan Simion și Daliana s-au logodit de Revelion

Prezentatorul de la Antena 1 a cerut-o pe partenera sa în căsătorie chiar în noaptea de Revelion. Răzvan Simion a povestit că a ales un inel cu diamant pentru Daciana pentru a îi arăta cât de fericit este lângă ea.

„În 2023 aleg să fiu mai liber ca niciodată și să traiesc acest sentiment alături de Daliana, creator de frumos in viața mea. Am ales cel mai frumos inel de logodnă pentru a-i aduce zilnic aminte de razele de lumină pe care le aduce în viața mea.

Relația noastră nu este perfectă, nici nu cred in perfecțiune. Are, însă, un fundament solid, ca și diamantul care ne unește începând de astăzi, sufletele. Acest fundament vine din valori umane, din respect, reciprocitate, prietenie si unicitatea fiecăruia dintre noi pentru celălalt. Așa cum trandafirul Micului Prinț a ramas unic pentru el, chiar și când a aflat că lumea este plină de trandafiri similari. Diamantul are cea mai mare duritate, dar este, în același timp, fragil. Se poate fisura dintr-o neatenție. De aceea, fiecare dintre noi trebuie să conștientizeze valoarea trandafirului său unic.

Acolo unde trăiesc oamenii cresc cinci mii de trandafiri într-o grădină… și cu toate astea nu găsesc ce caută… dar totuși ce caută poate fi găsit chiar și într-un singur trandafir…”, a scris Răzvan pe Instagram.