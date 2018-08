S-a aflat ADEVĂRUL! PROBLEMELE din trecut îl ajung din URMĂ. Un celebru PREZENATATOR TV este ÎNGROPAT în DATORII. Soția lui a CONFIRMAT

Răzvan Simion trăiește în prezent, o poveste de iubire demnă de filmele de la Hollywood alături de Lidia Buble. Cu toate acestea, se pare că-l ajung din urmă problemele nerezolvate din trecut! El și fosta soție, Diana Simion au fost dați în judecată de asociația de proprietari din blocul în care au locuit pentru prima dată în București





Contactată, fosta parteneră a matinalului de la Antena 1 a făcut lumină în această situație incomodă.

În cadrul unui interviu oferit recent, Diana Simion a mărturisit că fostul soț, tatăl copiilor ei este singurul care deține apartamentul din sectorul 6 al Capitalei în care au locuit în trecut împreună. Ea a ținut să clarifice acest aspect, punctând că, în urma partajului, ei i-a revenit vila din Corbeanca. Fosta soție a lui Răzvan Simion a mai spus că nu are de ce să fie chemată în instanță din moment ce ea nu mai figurează co-propietară la acel apartament de mai bine de doi ani, scrie cancan.ro .

„În 2016, în momentul în care am divorțat, am făcut partaj, iar acel apartament i-a revenit fostului meu soț. La vremea respectivă, eu am renunțat la partea mea de proprietate pe acea locuința în favoarea lui! Ce să va spun, era achitat totul la zi, și impozite, și întreținere, și facturi. Altfel NU se putea face partajul!!! În concluzie, din clipă în care totul s-a terminat între noi și am făcut înțelegerea în față avocaților pe baza bunurilor, e ca și cum aș fi vândut! Acum, nu mai am absolut nicio legătură cu trecutul. De aceea, va spun clar că nu trebuie să fiu chemată în niciun fel de calitate în față oamenilor legii! Repet, din mai 2016, fostul meu soț figurează la Finanțe, sector 6, ca unic proprietar și sunt datoriile LUI din punct de vedere legal! Adevărul este acesta și nu poate fi contestat de nimeni”, a declarat Diana Simion.

Diana și Răzvan Simion au doi copii împreună: pe Ianca și Tudor.

